В Ростове приступили к финальному этапу ремонта моста на Стачки
Дорожники приступили к ремонту южной части моста на Стачки. Сейчас на объекте для проезда от Западного к центру города открыта центральная полоса.
Дорожники приступили к ремонту южной части моста на Стачки. Сейчас на объекте для проезда от Западного к центру города открыта центральная полоса.
На последнем участке строители уже сняли старый асфальт и подготовили поверхность для укладки нового покрытия.
«Это уже третий этап, завершающий, если не считать отделочные работы. Мы занимаемся гидроизоляцией, ремонтом деформационных швов, выполняем дренаж и водоотвод», — рассказал заместитель генерального директора «Ростовавтомост» Александр Егоров.
Объект должны были сдать до 30 октября. Однако строители обещают, что уже 1 сентября мост Стачки будет полностью отремонтирован и свободен для проезда машин.