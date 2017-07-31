В Ростове приступили к финальному этапу ремонта моста на Стачки

На последнем участке строители уже сняли старый асфальт и подготовили поверхность для укладки нового покрытия.

«Это уже третий этап, завершающий, если не считать отделочные работы. Мы занимаемся гидроизоляцией, ремонтом деформационных швов, выполняем дренаж и водоотвод», — рассказал заместитель генерального директора «Ростовавтомост» Александр Егоров.