Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ НАТО и леденящая мощь: Запад обсуждает парад ко Дню ВМФ
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Германия выразила свою позицию по новым санкциям против РФ от США
В России изменят закон «О теплоснабжении»
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
Гендерный разрыв по-японскиЯпонских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
«Теперь Россия на крючке надолго»: эксперт о планах США по Крыму
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
16:05 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове приступили к финальному этапу ремонта моста на Стачки

Дорожники приступили к ремонту южной части моста на Стачки. Сейчас на объекте для проезда от Западного к центру города открыта центральная полоса.

На последнем участке строители уже сняли старый асфальт и подготовили поверхность для укладки нового покрытия.

«Это уже третий этап, завершающий, если не считать отделочные работы. Мы занимаемся гидроизоляцией, ремонтом деформационных швов, выполняем дренаж и водоотвод», — рассказал заместитель генерального директора «Ростовавтомост» Александр Егоров.

Объект должны были сдать до 30 октября. Однако строители обещают, что уже 1 сентября мост Стачки будет полностью отремонтирован и свободен для проезда машин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 При раскопках в Крыму нашли останки младенца с вытянутым черепом
Из турецкого отеля внезапно выселили полтысячи отдыхающих
Кремль призвал США отказаться от «политической шизофрении»
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
WikiLeaks обнародовала тысячи писем предвыборного штаба Макрона
Пять российских туристов умерли в Турции за два дня
Путин ужесточил контроль за оборотом алкоголя
На Алтае расследуют смерть ребенка из-за долгого ожидания скорой
Анна Нетребко назвала неверными данные Forbes о ее заработке
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь