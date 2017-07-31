Цены на гречку с начала года снизилась на 19%
По состоянию 31 июля цена на гречку составила 68,7 руб. за 1 кг, что на 19,1% ниже, чем на начало 2017 года, сообщает Минсельхоз.
По состоянию 31 июля цена на гречку составила 68,7 руб. за 1 кг, что на 19,1% ниже, чем на начало 2017 года, сообщает Минсельхоз.
Ведомство со ссылкой на данные Росстата уточнило, что гречиха в этом году посеяна на 1 млн 688,7 тыс. га, что выше показателей за последние пять лет.
Также отмечается, что данную культуру выращивают 49 регионов.
Около 75% валового сбора приходится на 6 регионов-лидеров: Алтайский край (сбор в среднем за последние пять лет — 376,5 тыс. тонн), Орловская область (80,1 тыс. тонн), Башкирия (64,5 тыс. тонн), Оренбургская область (45,7 тыс. тонн), Курская область (43,8 тыс. тонн) и Воронежская область (33,3 тыс. тонн).
В конце июня сообщалось, что Минсельхоз России не ожидает значительного роста цен на гречку в стране.