Цены на гречку с начала года снизилась на 19%

Источник: Reuters

Ведомство со ссылкой на данные Росстата уточнило, что гречиха в этом году посеяна на 1 млн 688,7 тыс. га, что выше показателей за последние пять лет.

Также отмечается, что данную культуру выращивают 49 регионов.

Около 75% валового сбора приходится на 6 регионов-лидеров: Алтайский край (сбор в среднем за последние пять лет — 376,5 тыс. тонн), Орловская область (80,1 тыс. тонн), Башкирия (64,5 тыс. тонн), Оренбургская область (45,7 тыс. тонн), Курская область (43,8 тыс. тонн) и Воронежская область (33,3 тыс. тонн).