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18:37 (мск), источник: Газета.Ру

Цены на гречку с начала года снизилась на 19%

По состоянию 31 июля цена на гречку составила 68,7 руб. за 1 кг, что на 19,1% ниже, чем на начало 2017 года, сообщает Минсельхоз.

Источник: Reuters

Ведомство со ссылкой на данные Росстата уточнило, что гречиха в этом году посеяна на 1 млн 688,7 тыс. га, что выше показателей за последние пять лет.

Также отмечается, что данную культуру выращивают 49 регионов.

Около 75% валового сбора приходится на 6 регионов-лидеров: Алтайский край (сбор в среднем за последние пять лет — 376,5 тыс. тонн), Орловская область (80,1 тыс. тонн), Башкирия (64,5 тыс. тонн), Оренбургская область (45,7 тыс. тонн), Курская область (43,8 тыс. тонн) и Воронежская область (33,3 тыс. тонн).

В конце июня сообщалось, что Минсельхоз России не ожидает значительного роста цен на гречку в стране.

Комментарии
2
SE RB
А Россельхоз всегда ожидает повышение и прогнозирует всю эту вакханалию...
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SE RB
Вот новость!!! вы когда были в простом магазине???? И где понижение????
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