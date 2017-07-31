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14:06 (мск), источник: NewsKo

Жители Прикамья почти треть своего бюджета тратят на продукты питания

Как сообщает Пермьстат, жители Пермского края в 2016 году наибольшее количество денег потратили на продукты питания (31,2%), транспорт и его обслуживание (16,9%) и услуги ЖКХ (11,6%).

Примерно одинаково они тратят на услуги здравоохранения (3,5%) и алкоголь, сигареты (3,3%). Почти 6,5% бюджета тратится на товары для дома, культурные мероприятия (6,1%).

По сравнению с 2012 годом, снизились расходы на питание вне дома, алкогольные напитки и непродовольственные товары. На еду и оплату услуг расходы, напротив, выросли.

Семьи, имеющие маленьких детей, на одного человека в месяц тратят 9 тыс. 857 руб. Семьи, где дети старше 16 лет, — 18 тыс. 609,6 руб.

Жители городов в месяц тратят 15 тыс. 979,6 руб. Из них 38,6% расходуется на непродовольственные товары, 29,4% — на продукты питания, 26,7% — на оплату услуг.

Жители сёл больше трети собственного бюджета тратят на продукты питания (40,4%), товары и услуги — 9 тыс. 571,4 руб. Пятая часть бюджета сельских жителей расходуется на оплату услуг.

При этом на покупку алкоголя жители сельской местности тратят денег в два раза больше, чем горожане (1,5%).

Семьи с высоким достатком тратят в месяц почти в шесть раз больше, чем те, кто испытывает финансовые трудности (5 тыс. 359,4 руб.). Большая часть бюджета людей с достатком расходуется на покупку непродовольственных товаров (45,55%), в то время как жители Прикамья с финансовыми трудностями, в основном, тратят на продукты (44%). Обеспеченные пермяки больше платят за питание вне дома (4,5%) и алкоголь (1,7%).

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