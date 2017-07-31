Жители Прикамья почти треть своего бюджета тратят на продукты питания

Примерно одинаково они тратят на услуги здравоохранения (3,5%) и алкоголь, сигареты (3,3%). Почти 6,5% бюджета тратится на товары для дома, культурные мероприятия (6,1%).

По сравнению с 2012 годом, снизились расходы на питание вне дома, алкогольные напитки и непродовольственные товары. На еду и оплату услуг расходы, напротив, выросли.

Семьи, имеющие маленьких детей, на одного человека в месяц тратят 9 тыс. 857 руб. Семьи, где дети старше 16 лет, — 18 тыс. 609,6 руб.

Жители городов в месяц тратят 15 тыс. 979,6 руб. Из них 38,6% расходуется на непродовольственные товары, 29,4% — на продукты питания, 26,7% — на оплату услуг.

Жители сёл больше трети собственного бюджета тратят на продукты питания (40,4%), товары и услуги — 9 тыс. 571,4 руб. Пятая часть бюджета сельских жителей расходуется на оплату услуг.

При этом на покупку алкоголя жители сельской местности тратят денег в два раза больше, чем горожане (1,5%).