В Омске уже обнаружили дефекты на отремонтированной дороге

Так, в результате инспекции уже были выявлены и первые недостатки проведенного ремонта, сообщила пресс-служба омского минстроя.

«В ходе замеров комиссия выявила несоответствия ровности покрытия на пересечении улиц 22 Партсъезда и 4-й Челюскинцев: при нормативном зазоре под трехметровой рейкой в 3 мм, фактически зазор составлял более 20 мм. Это несоответствие требованиям СНИП и подрядчику будет выдано предписание о переделке данного участка», — указал на несоответствия нормативам замглавы минстроя Дмитрий Христолюбов.

Выявленные недостатки подрядчик будет обязан устранить в течение двух дней, а также заасфальтировать остановочные карманы. Также были высказаны замечания по сопряжению дороги с частным сектором.

«По проекту ремонт съездов предусмотрен лишь там, где лежал старый асфальт. На улицах частного сектора, на котором асфальта не было, ремонт не предусмотрен. Но после обращения жителей мы поговорили с заказчиком и подрядчиком, которые пообещали отсыпать гранулятом и те съезды, ремонт которых не предусматривался, а данный промежуток дорожного полотна будет на особом контроле», — отметил общественник, победитель праймериз «Единой России» Ринат Карымов.