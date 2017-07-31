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15:11 (мск), источник: Вести Сочи

Вице-мэр Сочи об арестованных самостроях: на курорте осталось 16 проблемных объектов

С начала года администрация Сочи подала в городские суды 116 исков о сносе незаконно построенных объектов. 24 из них относятся к зданиям, имеющим признаки многоквартирных домов, остальные — ИЖС, торговые павильоны, гаражи и другие.

Источник: Вести Сочи

Из общего числа обращений 52 было удовлетворено судами первой инстанции. По остальным объектам причиной отказа в подавляющем большинстве случаев было заключение экспертизы. Как сообщили в мэрии, специалисты частных компаний, составляющие такие документы, порой сокращают площадь застройки или число этажей.

Вице-мэр Сочи Мугдин Чермит поручил передать в прокуратуру каждое сомнительное заключение, а в дальнейшем обращаться в суд со своим документом от экспертной компании.

Бороться намерены и с риэлторами, которые размещают на своих сайтах объявления о продаже площадей в самовольно возведенных домах. Информацию о таких фактах сотрудники муниципалитета будут передавать в полицию, прокуратуру и ФСБ.

«Весной прошлого года, когда я принимал по поручению Анатолия Пахомова тему незаконного строительства, у нас было 138 наиболее проблемных объектов, которые находились под арестом, но тем не менее продолжали строиться. На сегодня таких объектов осталось 16. Говорить о том, что мы все сделали, рано», — заключил Чермит.

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