В ЕС обеспокоены возможным началом торговой войны из-за стали

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Об этом сообщил в понедельник близкий к Еврокомиссии брюссельский сетевой ресурс EURACTIV.

В зависимости от результатов расследования, начатого администрацией Дональда Трампа в апреле, Вашингтон готов ввести тарифы на металлургическую продукцию стран всего мира под предлогом защиты национальной безопасности, пишет finmarket.ru.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в июне заявил, что Европа будет готова нанести ответный удар «в течение дней», если в Белом доме зазвучат боевые барабаны.

Во время июльского саммита G20 в Гамбурге канцлер Германии Ангела Меркель приостановила надвигающуюся торговую войну. Она убедила самые могущественные страны, в том числе США, предоставить многосторонней системе последний шанс решить проблему избыточного производства стали.

Лидеры «двадцатки» дали созданному в прошлом году форуму по избыточным сталелитейным мощностям срок до августа, чтобы добиться прогресса. Но пока достаточных сдвигов нет. Официальные лица, знакомые с ходом обсуждения, сказали EURACTIV, что остаются серьезные пробелы в части обмена информацией.

Брюссель сваливает вину на Китай. В июне Китай вышел на новый рекорд производства, увеличив его на 5,7%. Начиная с 2000 года Пекин быстро наращивает производство стали, увеличив долю на мировом рынке с 15% до почти 50%, что подкрепляется субсидиями и другими государственными мерами. Но Пекин утверждает, что 86% его производства предназначено для внутреннего потребления.

Несмотря на значительные пробелы, которые еще предстоит заполнить, группа по стали не планирует новых встреч до конца августа, подтвердили официальные лица. С 25 по 27 сентября ее члены встретятся на глобальном форуме. Он еще может быть успешным, если к сроку нарисует ясную картину избытка сталелитейных мощностей, а осенью составит список рекомендуемых мер, полагают источники, знакомые с обсуждением.

Тем временем в Брюсселе опасаются непредсказуемой реакции Дональда Трампа. Представители ЕК считают, что тот может установить тарифы независимо от прогресса и результатов глобального форума.

Хотя Трамп ставит главной целью своей атаки Китай, являющийся крупнейшим производителем стали, эта страна далеко не основной экспортер стали в США. Большая часть их стального импорта приходится на Канаду (17%), Бразилию (13%) и Южную Корею (12%). Германия, главный в ЕС экспортер стали, занимает всего 4%.