Кенес Ракишев освобожден от должности председателя правления Казкома
Новый совет директоров избран в АО «Казкоммерцбанк».
Новый совет директоров избран в АО «Казкоммерцбанк».
АСТАНА, 31 июл — Sputnik. Полномочия председателя правления АО «Казкоммерцбанк» Кенеса Ракишева прекращены досрочно, сообщает
Акционеры АО «Казкоммерцбанк» избрали новый совет директоров. По рекомендации Народного банка, в него войдут шесть человек со сроком полномочий три года.
«Ранее в ходе собрания акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий господина Ракишева Кенеса Хамитовича — председателя совета директоров», — говорится в сообщении.
От своей должности также досрочно освобождены независимые директора Серик Аханов и Рашит Махат, а также члены совета Марк Хольцман и Нурлан Абдуов.
По сообщению
В новый совет директоров Казкома также вошли Ульф Вокурка и Сауле Кишкимбаева.
Акционеры также рассмотрели и установили размер и условия выплаты вознаграждений членам нового состава Совета директоров ККБ.
Помимо избрания членов Совета директоров, акционеры изучили уведомление о заключении банком сделок с АО «БТА Банк».
«Предусматривается отказ АО «Казкоммерцбанк» от прав требований в отношении активов, предоставленных (размещенных) лицу (у лица), связанного с АО «Казкоммерцбанк» особыми отношениями — АО «БТА Банк», — говорится в сообщении.
Народный банк приобретет 96.81% простых акций Казкоммерцбанка. Финансовые институты уже приступили к объединению сети банкоматов.