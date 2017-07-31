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14:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

Кенес Ракишев освобожден от должности председателя правления Казкома

Новый совет директоров избран в АО «Казкоммерцбанк».

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. Полномочия председателя правления АО «Казкоммерцбанк» Кенеса Ракишева прекращены досрочно, сообщает пресс-служба банка.

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Акционеры АО «Казкоммерцбанк» избрали новый совет директоров. По рекомендации Народного банка, в него войдут шесть человек со сроком полномочий три года.

«Ранее в ходе собрания акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий господина Ракишева Кенеса Хамитовича — председателя совета директоров», — говорится в сообщении.

От своей должности также досрочно освобождены независимые директора Серик Аханов и Рашит Махат, а также члены совета Марк Хольцман и Нурлан Абдуов.

По сообщению пресс-службы, Аскар Елемесов, Арман Дунаев и Азамат Джолдасбеков избраны в качестве независимых директоров Банка, а госпожа Алия Карпыкова в качестве представителя акционера АО «Народный Банк Казахстана».

В новый совет директоров Казкома также вошли Ульф Вокурка и Сауле Кишкимбаева.

Акционеры также рассмотрели и установили размер и условия выплаты вознаграждений членам нового состава Совета директоров ККБ.

Помимо избрания членов Совета директоров, акционеры изучили уведомление о заключении банком сделок с АО «БТА Банк».

«Предусматривается отказ АО «Казкоммерцбанк» от прав требований в отношении активов, предоставленных (размещенных) лицу (у лица), связанного с АО «Казкоммерцбанк» особыми отношениями — АО «БТА Банк», — говорится в сообщении.

Народный банк приобретет 96.81% простых акций Казкоммерцбанка. Финансовые институты уже приступили к объединению сети банкоматов.

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