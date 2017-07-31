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14:26 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Для проблемных дольщиков в Челябинске достроят 11 домов

До конца года в микрорайоне «Академ Риверсайд» строители намерены сдать 11 домов.

План по достройке домов «Гринфлайта» выполняется в полном объеме согласно утвержденному графику, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе правительства региона.

В этом году уже сданы в эксплуатацию 5 домов, более 800 дольщиков получили долгожданные квартиры. Всего же до конца 2017-го строители планируют завершить 11 «многострадальных» объектов, а в 2018-м компания «Гринфлайт» намерена полностью рассчитаться с проблемными дольщиками. На сегодня их по официальным данным 1185 в области. 90% заключенных договоров приходятся на компанию «Гринфлайт».

«Мы договариваемся с дольщиками, предлагаем варианты квартир в тех домах, которые будут достроены раньше. Дольщики, которые не согласятся на переезд, получат свои квартиры в ранее купленных домах, но позже. При этом отмечу, что общее собрание дольщиков согласилось с нашей позицией, одобрило такое решение», — пояснил гендиректор Олег Лакницкий.

Напомним, компания «Гринфлайт» заморозила в 2015 году строительство 28 жилых домов в Челябинске, в число обманутых дольщиков попали без малого 5 тысяч человек. В 2016 году 3 дома были достроены, жилье получили около 400 семей.

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