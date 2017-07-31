Для проблемных дольщиков в Челябинске достроят 11 домов

План по достройке домов «Гринфлайта» выполняется в полном объеме согласно утвержденному графику, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе правительства региона.

В этом году уже сданы в эксплуатацию 5 домов, более 800 дольщиков получили долгожданные квартиры. Всего же до конца 2017-го строители планируют завершить 11 «многострадальных» объектов, а в 2018-м компания «Гринфлайт» намерена полностью рассчитаться с проблемными дольщиками. На сегодня их по официальным данным 1185 в области. 90% заключенных договоров приходятся на компанию «Гринфлайт».

«Мы договариваемся с дольщиками, предлагаем варианты квартир в тех домах, которые будут достроены раньше. Дольщики, которые не согласятся на переезд, получат свои квартиры в ранее купленных домах, но позже. При этом отмечу, что общее собрание дольщиков согласилось с нашей позицией, одобрило такое решение», — пояснил гендиректор Олег Лакницкий.