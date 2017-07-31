ЕАЭС: Покупатели перестанут платить за лед в замороженной рыбе

Источник: Kazinform

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, в работе конференции приняли участие члены правительства Сахалинской области, представители госучреждений, рыбохозяйственных предприятий и ассоциаций из ряда российских регионов, для которых вопросы, связанные с развитием рыбной отрасли, имеют особое значение.

В районе Сахалина и Курильских островов, например, в прошлом году рыбаки выловили почти пятую часть общероссийского улова водных биологических ресурсов, составившего в целом по стране более 4,5 млн тонн. Техрегламент разработан лучшими учеными пяти стран Союза совместно с ЕЭК для защиты жизни и здоровья потребителей от опасной продукции, а также от фальсификата.

В документе, в частности, содержатся точные данные о доле глазури в мороженой рыбе и морепродуктах. Масса глазури в замороженной рыбной продукции из разделанных или очищенных ракообразных должна быть не более 7% процентов, из неразделанных ракообразных — не более 14%.

Гонясь за прибылью, многие предприниматели так перемораживают рыбопродукты, что покупатель не может понять, за что платит — за рыбу или лед. Теперь масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури, для которой установлены конкретные предельно допустимые цифры.

«Техрегламент ЕАЭС на рыбу и рыбную продукцию, по сути, — большой шаг вперед, — отметил Валерий Корешков. — Документ позволит отследить и сделать безопасными все этапы обращения пищевой рыбной продукции — от вылова до реализации и утилизации. Он несет много новшеств, направленных на защиту потребителей и определяющих для бизнеса четкие правила работы».

Пищевая рыбная продукция, не отвечающая требованиям техрегламента Союза, не сможет попасть на прилавки магазинов союзных государств. Он, например, запрещает или минимизирует содержание в рыбопродуктах амоксициллина, бацитрацина, галофугинона и других вредных для здоровья человека препаратов и стимуляторов роста, которые нередко используют производители, разводящие рыбу, ракообразных, мидий и других водных животных.

В отношении рыбы, растущей в естественных условиях, техрегламент определяет, что она должна быть выловлена в «безопасных районах добычи». Мониторинг безопасности будут осуществлять уполномоченные органы государств-членов и размещать на официальных сайтах, чтобы рыбаки знали, в каких районах разрешено ловить.

К обращению в странах Союза не допускается пищевая рыбная продукция, изготовленная из ядовитых рыб ряда семейств, не соответствующая потребительским свойствам по органолептическим показателям, подвергнутая размораживанию в период хранения, содержащая опасные для здоровья человека биотоксины, а также «мороженая, имеющая температуру в толще продукта выше минус 18 градусов».

В соответствии с союзным техгламентом живая рыба «с признаками засыпания» должна быть реализована как рыба-сырец, то есть как свежая рыба без признаков жизни при температуре не выше температуры среды обитания, или охлаждаемая. Морские ежи, ракообразные, брюхоногие и двустворчатые моллюски должны направляться на продажу и переработку только в живом виде.

Трепангов после вылова следует незамедлительно разделать, устриц — уложить вогнутой створкой раковины вниз, морских гребешков — выпуклой створкой вниз.

Впервые установлены нормы допустимого содержания влаги в мышечной ткани мороженых промысловых рыб и водных беспозвоночных. Например, в семге — не более 72% процентов, дальневосточной скумбрии и северной креветке — не более 80%, а в камчатском крабе — не более 82%.

Отдельно оговаривается в техрегламенте производство детского питания. Так, пищевую рыбную продукцию для детей первого года жизни следует производить не в обычных условиях рыбоперерабатывающего предприятия, а на специализированных производственных объектах, в спеццехах или на специальных технологических линиях.

Для более старших, включая детей школьного возраста, — условия производства немного смягчены: производить питание можно и на технологическом оборудовании общего назначения, но — обязательно в начале рабочей смены или в отдельную смену после его мойки и дезинфекции.

При производстве рыбной пищевой продукции для детей нельзя использовать фосфаты, усилители вкуса, бензойную, сорбиновую кислоты и их соли, а также другие пищевые ингредиенты, где есть эти пищевые добавки.

«Нововведения, безусловно, укрепят потребительское доверие к отечественной рыбе, внесут значительный вклад в повышение уровня продовольственной безопасности в странах ЕАЭС», — резюмировал Валерий Корешков.

Для адаптации предпринимателей к новым условиям установлен достаточно длительный переходный период. Как отметил министр ЕЭК, документы об оценке соответствия пищевой рыбной продукции, оформленные рыбоперерабатывающими предприятиями до вступления в силу технического регламента, будут считаться действительными до окончания срока их действия, но не позднее 1 сентября 2019 года.

Обращение такой продукции допускается в течение срока ее годности. Это, по мнению экспертов, обеспечит возможность планомерного перехода участников рынка на выпуск рыбных товаров, отвечающих новым требованиям.

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.