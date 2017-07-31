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15:38 (мск), источник: Вести - Воронеж

Открытие движения по железной дороге в обход Украины запланировано на август

Железная дорога в обход украинского участка почти готова и может открыться даже немного раньше срока.

Источник: Вести - Воронеж

Об этом сообщают в Министерстве обороны. Строительство участка Журавка-Миллерово близко к завершению.

Напомним, по проекту готовы должны быть 7 железнодорожных станций и 5 подстанций, 137 километров пути. Дорога будет двухпутной. Открытие движения запланировано на август.

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