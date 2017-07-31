Открытие движения по железной дороге в обход Украины запланировано на август
Железная дорога в обход украинского участка почти готова и может открыться даже немного раньше срока.
Железная дорога в обход украинского участка почти готова и может открыться даже немного раньше срока.
Об этом сообщают в Министерстве обороны. Строительство участка
Напомним, по проекту готовы должны быть 7 железнодорожных станций и 5 подстанций, 137 километров пути. Дорога будет двухпутной. Открытие движения запланировано на август.