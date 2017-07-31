В Перми 1 августа изменится движение автобусов

1 августа в Перми автобусы № 1, 3, 4, 19, 36, 61, 67 и 68 вновь будут двигаться по обычному маршруту.



Кроме того, открыт для движения участок улицы Николая Островского от Луначарского до Екатерининской. Таким образом, автобусные маршруты № 32 и № 77 будут следовать по Северной дамбе, затем до улицы 25 Октября в объезд по улице Екатерининской, в обратном направлении по улице Луначарского.



Автобус маршрута № 14 продолжит следовать по улице Николая Островского, затем в объезд по улицам Пушкина, Максима Горького, Екатерининская (в обратном направлении по улице Луначарского) и далее по маршруту.