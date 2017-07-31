После ЧМ-18 развитие левобережной зоны власти Ростова намерены продолжить

По его словам, такой впечатляющий рост в отрасли зафиксирован впервые. Связывают это в том числе с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. Как считают власти региона, после проведения игр мундиаля, в Ростове продолжится развитие левобережной зоны.