После ЧМ-18 развитие левобережной зоны власти Ростова намерены продолжить
Объем строительства на Дону за шесть месяцев 2017-го увеличился на треть по сравнению с прошлогодним показателем. Такие данные озвучил на
Объем строительства на Дону за шесть месяцев 2017-го увеличился на треть по сравнению с прошлогодним показателем. Такие данные озвучил на
По его словам, такой впечатляющий рост в отрасли зафиксирован впервые. Связывают это в том числе с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. Как считают власти региона, после проведения игр мундиаля, в Ростове продолжится развитие левобережной зоны.
«Есть идеи развития левобережной части города