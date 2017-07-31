В Беларуси начали выдавать кредиты на жилье для нуждающихся под 6−9%

Источник: Агентство «Москва»

Кредит на строительство жилья под 6% в первые два года и под 9% в оставшиеся дадут только очередникам — ветеранам боевых действий на территории других стран. Лимит для других категорий нуждающихся в улучшении жилищных условий уже исчерпан.

«В начале года кредит нуждающимся Белагропромбанк давал под 13,5% годовых. На программу выделяли Br10 млн. Сейчас ставка по кредиту снизилась до 6% за первые 24 месяца пользования кредитом и до 9% — за последующий период», — пояснили в банке. Снижение ставок по кредитам вызвано снижением ставки рефинансирования.

В пресс-службе Беларусбанка также отметили, что идет выдача кредитов для нуждающихся в улучшении жилищных условий под 6% в первые два года (½ ставки рефинансирования) и под 9% годовых (½ ставки рефинансирования плюс 3%) — в последующие годы.