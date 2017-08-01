Повышение стоимости проезда не коснется садовых маршрутов
Повышение стоимости проезда не коснется садовых маршрутов.
Повышение стоимости проезда не коснется садовых маршрутов.
С чем связано это решение, сегодня пояснили городские власти, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Проиндексировать проезд решили сами автотранспортные МУПы и за разрешением обратились к городским чиновникам. Специальная рабочая группа провела свои подсчеты и выяснила: средняя себестоимость проезда в Челябинске — 25 рублей. Получается, транспортники работают себе в убыток.
«Если себестоимость 25 рублей, а они сегодня везут пассажиров за 20, то эти пять рублей надо
По поводу садовых маршрутов (их в Челябинске 11) — стоимость проезда на них решено заморозить до конца сезона огородов и дач.