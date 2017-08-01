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07:25 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Повышение стоимости проезда не коснется садовых маршрутов

Повышение стоимости проезда не коснется садовых маршрутов.

С чем связано это решение, сегодня пояснили городские власти, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Проиндексировать проезд решили сами автотранспортные МУПы и за разрешением обратились к городским чиновникам. Специальная рабочая группа провела свои подсчеты и выяснила: средняя себестоимость проезда в Челябинске — 25 рублей. Получается, транспортники работают себе в убыток.

«Если себестоимость 25 рублей, а они сегодня везут пассажиров за 20, то эти пять рублей надо как-то компенсировать. Либо из бюджета, либо какую-то часть повышать», — отмечает Станислав Мошаров, председатель Челябинской городской думы.

По поводу садовых маршрутов (их в Челябинске 11) — стоимость проезда на них решено заморозить до конца сезона огородов и дач.

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