Повышение стоимости проезда не коснется садовых маршрутов.

С чем связано это решение, сегодня пояснили городские власти, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Проиндексировать проезд решили сами автотранспортные МУПы и за разрешением обратились к городским чиновникам. Специальная рабочая группа провела свои подсчеты и выяснила: средняя себестоимость проезда в Челябинске — 25 рублей. Получается, транспортники работают себе в убыток.

«Если себестоимость 25 рублей, а они сегодня везут пассажиров за 20, то эти пять рублей надо как-то компенсировать. Либо из бюджета, либо какую-то часть повышать», — отмечает Станислав Мошаров, председатель Челябинской городской думы.