Более 14 млн рублей выделено на коммунальную технику для трех районов Дона
Более 14 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области на закупку коммунальной техники для трех районов.
Более 14 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области на закупку коммунальной техники для трех районов.
Согласно информации из официальных источников, свыше 7 млн рублей затратят на приобретение двух мусоровозов для Куйбышевского района, где имеющаяся техника в настоящее время исчерпала свой ресурс и требовала замены.
Более 6 млн рублей пойдет на закупку спецтехники в Милютинский и Тарасовский районы.
Напомним, ежегодно в Ростовской области на закупку коммунальной техники направляется более 100 млн рублей.
В 2016 году коммунальные службы Ростовской области получили 83 единицы спецтехники. На эти цели из облбюджета было затрачено более 250 млн рублей.