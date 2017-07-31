Более 14 млн рублей выделено на коммунальную технику для трех районов Дона

Согласно информации из официальных источников, свыше 7 млн рублей затратят на приобретение двух мусоровозов для Куйбышевского района, где имеющаяся техника в настоящее время исчерпала свой ресурс и требовала замены.

Более 6 млн рублей пойдет на закупку спецтехники в Милютинский и Тарасовский районы.

Напомним, ежегодно в Ростовской области на закупку коммунальной техники направляется более 100 млн рублей.