Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел расширенное планёрное совещание

Итоги первого полугодия в целом хорошие, отметил губернатор. Но есть муниципалитеты, которые пополняют свои бюджеты с трудом.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «Стагнация, остановка или приостановка темпов роста грозит тем, что мы можем свалиться в пике, как самолеты. Мы не можем допустить, чтобы скорость и темпы роста экономики муниципальных округов замедлялись».