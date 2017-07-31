Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел расширенное планёрное совещание
Он сообщил, что районы края с хорошими показателями в экономике будут поощрены.
Он сообщил, что районы края с хорошими показателями в экономике будут поощрены.
Итоги первого полугодия в целом хорошие, отметил губернатор. Но есть муниципалитеты, которые пополняют свои бюджеты с трудом.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «Стагнация, остановка или приостановка темпов роста грозит тем, что мы можем свалиться в пике, как самолеты. Мы не можем допустить, чтобы скорость и темпы роста экономики муниципальных округов замедлялись».
Также на планёрном совещании обсудили промежуточные итоги жатвы — край снова собрал рекордный урожай зерновых.