Нижегородская администрация перенесла строительство домов для волнового переселения на ул. Машинной и ул. Радио

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе администрации 31 июля 2017 года. В марте 2017 года в департаменте строительства информагентству заявляли, что дома по вышеназванным адресам планируется начать возводить летом 2017 года. 31 июля в пресс-службе сообщили, что до конца августа работы не начнутся.

«К строительству планируется приступить в 2017 году. Сроки окончания пока не известны», — ответили в пресс-службе. Ранее также сообщалось, что в планах администрации — строительство дома для переселения на ул. Энтузиастов. 31 июля в мэрии уточнили, что земельный участок в муниципальную собственность пока не передан, ведется оформление документов.