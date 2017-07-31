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16:34 (мск), источник: БЕЛТА

Плавающий бронежилет испытывают белорусские военные

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плавающий бронежилет испытывают белорусские военные. Об этом сегодня журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о переоснащении сил специальных операций, Вадим Денисенко отметил, что в подразделениях ССО испытывались различные варианты бронезащиты для личного состава.

«Мы определились с тем, что необходимо, и некоторые образцы сейчас закупаются. Недавно взяли на испытание плавающий бронежилет. Для десантников при совершении прыжков на воду необходимость в подобной защите присутствует», — сказал Вадим Денисенко.

В этом году в подразделениях сил специальных операций проходили испытания четыре боевые машины: V-1, «Кайман», БТР-70МБ1 и бронемашина китайского производства «Дракон». До конца августа ожидается поставка в Беларусь новых прицепных 120-мм минометов «Нона».

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