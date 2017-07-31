Плавающий бронежилет испытывают белорусские военные

Говоря о переоснащении сил специальных операций, Вадим Денисенко отметил, что в подразделениях ССО испытывались различные варианты бронезащиты для личного состава.

«Мы определились с тем, что необходимо, и некоторые образцы сейчас закупаются. Недавно взяли на испытание плавающий бронежилет. Для десантников при совершении прыжков на воду необходимость в подобной защите присутствует», — сказал Вадим Денисенко.