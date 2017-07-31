Крым и Владимирская область разработают «дорожную карту» сотрудничества

Источник: РИА "Новости"

«Мы создаем некий рабочий документ по дальнейшим шагам, который не некая догма, а будет постоянно совершенствоваться, в него будут вносится новые пункты, которые будут привлекать новые предприятия. И мы уверены, что наше экономическое сотрудничество будет расти», — пояснил он.

Первый замглавы губернатора рассказал, что после подготовки документ будет подписан представителями властей обоих регионов. «Документ будет подписан, и мы будем внимательно отслеживать, как он исполняется», — подчеркнул Конышев.

Он также отметил, что очень важно предприятиям Владимирской области иметь партнеров в Крыму, которым доверяет руководство Республики.

«Мы входим в пятерку субъектов (Российской Федерации — ред.) по товарообороту с Республикой Крым. Губернатор ставит задачу эти показатели значительно улучшать, еще больше развивать. Не проходит недели, чтобы Светлана Юрьевна (Орлова, губернатор Владимирской области — ред.) меня не спрашивала, как у нас (дела — ред.) в плане продвижения предприятий, сотрудничества с предприятиями Крыма», — добавил Конышев.