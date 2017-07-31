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17:32 (мск), источник: РИА Крым

Крым и Владимирская область разработают «дорожную карту» сотрудничества

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости (Крым). Руководители Республики Крым и Владимирской области в течение ближайших 10 дней разработают «дорожную карту» экономического сотрудничества между регионами. Об этом журналистам в Симферополе сообщил первый заместитель губернатора Владимирской области Алексей Конышев.

Источник: РИА "Новости"

«Мы создаем некий рабочий документ по дальнейшим шагам, который не некая догма, а будет постоянно совершенствоваться, в него будут вносится новые пункты, которые будут привлекать новые предприятия. И мы уверены, что наше экономическое сотрудничество будет расти», — пояснил он.

Первый замглавы губернатора рассказал, что после подготовки документ будет подписан представителями властей обоих регионов. «Документ будет подписан, и мы будем внимательно отслеживать, как он исполняется», — подчеркнул Конышев.

Он также отметил, что очень важно предприятиям Владимирской области иметь партнеров в Крыму, которым доверяет руководство Республики.

«Мы входим в пятерку субъектов (Российской Федерации — ред.) по товарообороту с Республикой Крым. Губернатор ставит задачу эти показатели значительно улучшать, еще больше развивать. Не проходит недели, чтобы Светлана Юрьевна (Орлова, губернатор Владимирской области — ред.) меня не спрашивала, как у нас (дела — ред.) в плане продвижения предприятий, сотрудничества с предприятиями Крыма», — добавил Конышев.

Ранее первый заместитель губернатора Владимирской области сообщил, что в настоящее время товарооборот между двумя субъектами составляет более 1 млрд рублей в год.

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