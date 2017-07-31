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17:13 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре начался ремонт еще четырех улиц

Согласно графику ремонта улично-дорожной сети в Краснодаре с 31 июля начался ремонт еще четырех улиц.

Источник: ЮГА.ру

Сейчас в Краснодаре продолжается ремонт дорог по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской агломерации на 2017−2025 годы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ. Всего по этой программе предстоит отремонтировать 47 участков дорог, 40 из них — уже в работе.

«С 31 июля восстановление дорожного полотна также начнется на следующих улицах: улица им. Карла Гусника — от улицы им. Лодыгина до улицы Ейское Шоссе; улица им. Комарова — от улицы Тенистой до улицы им. Высоцкого; улица им. Кропоткина — от улицы им. Калинина до улицы Бабушкина; улица Краснодарская до улицы Советской (пос. Лазурный)», — рассказали в МКУ «Единая служба заказчика».

Перед началом ремонта улиц дорожники выполнили необходимые подготовительные мероприятия, в том числе — сделали предварительную разметку участков. Сейчас рабочие приступили к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия.

В частности, по улице им. Комарова после фрезеровки старого асфальтобетона и удаления конструктивных слоев «дорожной одежды» укладывают верхний выравнивающий слой основания проезжей части из асфальтобетонной смеси. По улице им. Карла Гусника и улице Краснодарской ведутся работы по фрезеровке старого полотна, ямочный ремонт, устройство выравнивающего контура дороги. По улице им. Кропоткина начат ремонт существующих бордюров и устройство новых. В ближайшее время здесь приступят к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Работы выполняет подрядная организация — ООО «Управляющая компания “Веста”». Согласно контракту, на указанных улицах их планируется завершить до 20 октября.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре основные ремонтные работы на 32 участках дорог планируют завершить к концу октября 2017 года.

В марте мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил о том, что в Краснодаре впервые отремонтируют 80 км дорог за 3,5 млрд рублей. В первую очередь планируется отремонтировать участки на улицах Шевченко, Уральской, Комарова, Березанской, Чкалова, Воронежской. Также ремонту подвергнется ряд дорог в Пашковском микрорайоне и в станице Старокорсунской.

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