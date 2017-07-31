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17:21 (мск), источник: Ежедневник.by

Верховный суд о 15 сутках для оператора «Белсата»: Не согласны со штрафом — подавайте жалобу

Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович посоветовал журналисту телеканала «Белсат», задержанному на Дне Воли и отсидевшему 15 суток, обжаловать приговор в вышестоящем суде.

Источник: Reuters

27 марта судья Московского района Татьяна Мотыль на основании показаний милиционеров дала 15 суток ареста оператору «Белсата» Александру Борозенко за мелкое хулиганство. После телеканал опубликовал видео задержания журналиста, снятое им самим. На видео слышно, как Борозенко говорит сотрудникам ОМОНа, что он журналист, матом не ругается, сопротивления не оказывает, пишет tut.by.

Сегодня на пресс-конференции первого заместителя председателя Верховного суда спросили, как он относится к тому, что журналисту телеканала «Белсат» по решению суда дали 15 суток за фразу: «Я журналист».

«Что тут долго комментировать? — отметил Валерий Калинкович. — Если человек не согласен с выводами суда первой инстанции, он может обжаловать это решение в вышестоящем суде. (…) Исключительная компетенция по оценке всех доказательств по конкретному делу принадлежит суду — суду первой инстанции, суду второй инстанции. В этом правовом поле и должна даваться оценка каждому судебному решению, с которым одна из сторон не согласна».

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