Верховный суд о 15 сутках для оператора «Белсата»: Не согласны со штрафом — подавайте жалобу

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27 марта судья Московского района Татьяна Мотыль на основании показаний милиционеров дала 15 суток ареста оператору «Белсата» Александру Борозенко за мелкое хулиганство. После телеканал опубликовал видео задержания журналиста, снятое им самим. На видео слышно, как Борозенко говорит сотрудникам ОМОНа, что он журналист, матом не ругается, сопротивления не оказывает, пишет tut.by.

Сегодня на пресс-конференции первого заместителя председателя Верховного суда спросили, как он относится к тому, что журналисту телеканала «Белсат» по решению суда дали 15 суток за фразу: «Я журналист».