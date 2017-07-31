Россельхознадзор ввел усиленный контроль для 6 белорусских мясозаводов

Источник: Sputnik.by

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда белорусских предприятий. Например, в начале июля ведомство сообщало, что может ограничить ввоз мясо-молочной продукции сразу с нескольких белорусских предприятий из-за повторяющихся нарушений.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации вводится режим усиленного лабораторного контроля», — говорится в сообщении.

В частности, 18 июля в мясе птицы «Первой минской птицефабрики» были обнаружены патогенные бактерии, в том числе, сальмонеллы. Кроме того, тогда же в мясе птицы компании «Витконпродукт» были обнаружены остатки тетрациклина. Также остатки тетрациклина 17 июля были выявлены в говядине Глубокского мясокомбината.

Помимо этого, 18 июля в мясе птицы племптицзавода «Белорусский» были обнаружены патогенные бактерии, в том числе, сальмонеллы, а 20 июля были выявлены остатки офлоксацина в мясе птицы птицефабрики «Рассвет», а также в птичьих субпродуктах компании «Смолевичи бройлер», сообщает ведомство.