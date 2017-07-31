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17:46 (мск), источник: РИАЦ

Автобусные маршруты № 2 и № 95 в Волгограде включены в единое расписание

В Волгограде начало действовать единое расписание для очередной группы автобусных маршрутов — № 2 «ВолгоГРЭС — Железнодорожный вокзал» и № 95 «ВолгоГРЭС — Инструментальный завод».

Источник: РИАЦ

Это направление, связывающее Кировский район с центральной частью Волгограда. Теперь в часы пик автобусы данных двух маршрутов поочередно подходят к остановкам со строгой интервальностью — каждые 3 минуты в часы пик, в межпиковое время этот промежуток времени — 4 минуты, что повышает уровень обслуживания пассажиров.

Напомним, ранее на работу по единому расписанию перешли 8 автобусных маршрутов, объединенных в три группы общими ключевыми остановками и направлением движения.

В основе единого расписания для различных групп маршрутов лежат так называемое «общее плечо» двух или трех автобусных линий и контрольные точки — ключевые остановки, через которые проходит подвижной состав. Для маршрутов №№ 2 и 95 контрольной точкой является их общая начальная остановка «ВолгоГРЭС» в Кировском районе, а «общее плечо» составляет свыше 9 км и проходит от начальной остановки до остановки «Ул. Автомобилистов». Это ул. Генерала Шумилова, пер. Печатный, ул. Писемского, Тополевая, Лимоновая, Колосовая, 64-й Армии и участок Университетского просп. в Кировском и Советском районах. Общий путь следования автобусов №№ 2 и 95 проходит также в Ворошиловском и Центральном районах по ул. Рабоче-Крестьянской в границах ул. Огарева и Калинина, Астраханскому мосту и пр. им. Ленина в границах ул. Краснознаменской и Аллеи Героев. Кроме того, подвижной состав на маршруте № 2 в утренние часы для удобства пассажиров следует до пл. им. Ленина, и уже оттуда — к железнодорожному вокзалу.

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— Весь подвижной состав на маршрутах № 2 и № 95 современный, он оборудован климатическими системами и подключен к ГЛОНАСС, что позволяет контролировать соблюдение водителями графика движения по единому расписанию, — пояснил заместитель директора МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками г. Волгограда» Андрей Павленко. — Автобусы движутся с одинаковой эксплуатационной скоростью, которая обусловлена количеством остановок, расстоянием между ними и временем высадки-посадки пассажиров. Наличие общей контрольной точки и «общего плеча» позволило разработать единое расписание для этих линий.

Ранее по единому расписанию начали следовать автобусы трех различных направлений: «южного», «северного» и «западного». Это группы маршрутов №№ 55, 55к и 77, №№ 20, 21 и 25, №№ 6 и 6к. Для автобусов №№ 55, 55к и 77 «общим плечом» является пр. Героев Сталинграда, ул. Лазоревая, Песчаная, Лимоновая, Колосовая, 64-й Армии и пр. Университетский. Для маршрутов №№ 77 и 55 «общее плечо» удлиняется за счет ул. Череповецкой и Рокоссовского. Их контрольная точка — остановка «Кинотеатр «Юбилейный» в Красноармейском районе. Маршруты «северного» направления имеют достаточно протяженное «общее плечо» — это ул. Ополченская, Еременко, Лермонтова и участок ул. Рокоссовского. Контрольной точкой для этих линий является остановка «3-я школа» в Тракторозаводском районе. Подвижной состав большой и средней вместимости на маршрутах №№ 6 и 6к начинает свой путь от контрольной точки на остановке «Аэропорт», их «общим плечом» является шоссе Авиаторов.

В настоящее время в стадии разработки находится вопрос включения в единое расписание движения троллейбусов. Решение задачи осложняется более низкой средней скоростью этого вида общественного транспорта.

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