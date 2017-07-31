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18:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Минтранс одобрил создание аэропорта для лоукостеров под Петербургом

Министерство транспорта России одобрило проект строительства аэропорта в поселке Сиверский Ленинградской области. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает РИА Новости.

Как заявил глава ведомства Максим Соколов, правительство в целом также готово поддержать данный проект. Военный аэродром «Сиверский» сейчас находится в ведении Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Объект планируют передать в собственность Ленобласти, после чего на его базе начнется строительство авиагавани.

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Общий объем средств, которые нужно будет вложить в проект, оценивается в шесть миллиардов рублей.

Инвестором выступает компания «Евросиб». Фирма представила свою концепцию нового аэропорта. На транспортном объекте планируется создать условия для приема грузовых самолетов, малой коммерческой авиации и воздушных судов лоукостеров.

Аэродром «Сиверский» располагается примерно в 70 километрах от Санкт-Петербурга, в Гатчинском районе Ленобласти. Он был построен в 1937 году и изначально имел грунтовое покрытие. Сейчас он располагает двумя взлетно-посадочными полосами. «Сиверский» может принимать самолеты Ил-76, Ту-134, а также вертолеты всех типов.

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