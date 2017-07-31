Минтранс одобрил создание аэропорта для лоукостеров под Петербургом
Министерство транспорта России одобрило проект строительства аэропорта в поселке Сиверский Ленинградской области. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает РИА Новости.
Министерство транспорта России одобрило проект строительства аэропорта в поселке Сиверский Ленинградской области. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает РИА Новости.
Как заявил глава ведомства Максим Соколов, правительство в целом также готово поддержать данный проект. Военный аэродром «Сиверский» сейчас находится в ведении Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Объект планируют передать в собственность Ленобласти, после чего на его базе начнется строительство авиагавани.
Инвестором выступает компания «Евросиб». Фирма представила свою концепцию нового аэропорта. На транспортном объекте планируется создать условия для приема грузовых самолетов, малой коммерческой авиации и воздушных судов лоукостеров.
Аэродром «Сиверский» располагается примерно в 70 километрах от