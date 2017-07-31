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22:38 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области резко подорожал сахар

За месяц с небольшим цена поднялась на 20%.

В Свердловской области за июль резко подорожал сахарный песок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в магазинах региональной торговой сети «Кировский» ещё в июне весовой сахарный песок можно было купить по 39 рублей 99 копеек за килограмм. Теперь же тот же килограмм стоит 47 рублей 99 копеек. Таким образом, за месяц с небольшим подорожание произошло на 20%.

Сахар ощутимо подорожал и в сети магазинов «Меридиан». Также рост цен зафиксирован и в других магазинах.

По мнению экспертов, рост цен вызван сезонным фактором: июль-август — традиционная пора для зимних заготовок. Не исключено, что осенью сахар снова подешевеет.

По данным Свердловскстата, за январь — июнь 2017 года продовольственные товары без учёта алкогольных напитков подорожали на 3,9%. А в сравнении с 1 мая рост цен в среднем составил 1%.

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