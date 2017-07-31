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18:14 (мск), источник: РИА Новости

Мордашов обошел Михельсона в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes

Журнал оценил состояние основного владельца «Северстали» в 16,8 миллиарда долларов. Стоимость активов Михельсона снизилась до 16,2 миллиарда из-за падения акций «Новатэка», совладельцем которого он является.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов обошел главу и совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона в рейтинге богатейших людей России Forbes Real Time, сообщается на сайте издания.

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Состояние Михельсона сокращается в связи с падением акций «Новатэка» и на текущий момент оценивается Forbes в 16,2 миллиарда долларов, тогда как состояние Мордашова оценивается в 16,8 миллиарда долларов.

«Взлету Мордашова способствовал не столько рост стоимости его активов, сколько существенное сокращение оценки состояния Михельсона из-за падения акций “Новатэка” (миллиардеру принадлежит 24,76% акций компании). На дату составления ежегодного рейтинга миллиардеров, 17 февраля 2017 года, акции “Новатэка” торговались по 760 рублей (13,3 доллара) за штуку, а 31 июля — по 606 рублей (10,2 доллара)», — отмечает издание.

Основной владелец НЛМК Владимир Лисин по-прежнему занимает третью строчку. Forbes оценивает его состояние в 16,1 миллиарда долларов. Цена акций основного актива Лисина с 17 февраля практически не изменилась: если тогда она составляла 123 рубля (2,15 доллара) за штуку, то 31 июля- 125 рублей (2,1 доллара).

Комментарии
1
Иван Петров
По версии форбс, может и мордашов, но истинно самые богатые люди всегда в тени.
Деньги любят тишину.
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