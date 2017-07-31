Мордашов обошел Михельсона в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes
Журнал оценил состояние основного владельца «Северстали» в 16,8 миллиарда долларов. Стоимость активов Михельсона снизилась до 16,2 миллиарда
Журнал оценил состояние основного владельца «Северстали» в 16,8 миллиарда долларов. Стоимость активов Михельсона снизилась до 16,2 миллиарда
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов обошел главу и совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона в рейтинге богатейших людей России Forbes Real Time, сообщается на сайте издания.
Состояние Михельсона сокращается в связи с падением акций «Новатэка» и на текущий момент оценивается Forbes в 16,2 миллиарда долларов, тогда как состояние Мордашова оценивается в 16,8 миллиарда долларов.
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