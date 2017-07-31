Мордашов обошел Михельсона в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов обошел главу и совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона в рейтинге богатейших людей России Forbes Real Time, сообщается на сайте издания.

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Состояние Михельсона сокращается в связи с падением акций «Новатэка» и на текущий момент оценивается Forbes в 16,2 миллиарда долларов, тогда как состояние Мордашова оценивается в 16,8 миллиарда долларов.

«Взлету Мордашова способствовал не столько рост стоимости его активов, сколько существенное сокращение оценки состояния Михельсона из-за падения акций “Новатэка” (миллиардеру принадлежит 24,76% акций компании). На дату составления ежегодного рейтинга миллиардеров, 17 февраля 2017 года, акции “Новатэка” торговались по 760 рублей (13,3 доллара) за штуку, а 31 июля — по 606 рублей (10,2 доллара)», — отмечает издание.