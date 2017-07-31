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19:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Минсельхоз попросил государство помочь в выращивании грибов

Минсельхоз предлагает включить выращивание грибов в госпрограмму развития сельского хозяйства и распространить на это меры господдержки. Проект соответствующего постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Документ вносит изменения в правила распределения субсидий из федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

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Согласно пояснительной записке, в правилах, в частности, предлагается расширить понятие тепличного комплекса «в целях наращивания объемов производства свежих культивируемых грибов в РФ и обеспечения импортозамещения». «Агроинвестор» указывает, что в настоящее время под тепличными комплексами подразумеваются сооружения для выращивания овощей в защищенном грунте. Минсельхоз предлагает дополнить это определение строениями, «предназначенными для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов, в том числе компоста для их выращивания».

Комплекс для круглогодичного промпроизводства грибов должен быть оснащен необходимым технологическим и агротехническим оборудованием.

В настоящее время, по данным ассоциации «Теплицы России», Россия расходует в год более 400 миллионов долларов на импорт грибной продукции и компостов для выращивания грибов. Ежегодно 90 процентов потребляемых в стране культивируемых грибов (100 тысяч тонн) импортируется.

В ассоциации сообщили, что в 2016 году уровень самообеспеченности России грибами собственного производства составил 6,4 процента.

«Агроинвестор» уточняет, что речь идет о госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013−2020 годы.

Комментарии
8
ДМИТРИЙ ШУЛЯК
в лесах грибов много зачем их выращивать?лучше в говядину и свинину,птицу деньги вложить.
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Сергей Костенко
Минсельхоз бы ещё на выращивание травы денег попросил...
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Анжелика Петрик
Минсельхоз как всегда прав. Главная проблема в России это катастрофическая нехватка трюфелей и шампиньонов на душу населения.........
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