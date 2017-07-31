Минсельхоз попросил государство помочь в выращивании грибов

Источник: РИА "Новости"

Документ вносит изменения в правила распределения субсидий из федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

Читайте также «Революционное» приложение для определения грибов оказалось смертельно опасным

Согласно пояснительной записке, в правилах, в частности, предлагается расширить понятие тепличного комплекса «в целях наращивания объемов производства свежих культивируемых грибов в РФ и обеспечения импортозамещения». «Агроинвестор» указывает, что в настоящее время под тепличными комплексами подразумеваются сооружения для выращивания овощей в защищенном грунте. Минсельхоз предлагает дополнить это определение строениями, «предназначенными для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов, в том числе компоста для их выращивания».

Комплекс для круглогодичного промпроизводства грибов должен быть оснащен необходимым технологическим и агротехническим оборудованием.

В настоящее время, по данным ассоциации «Теплицы России», Россия расходует в год более 400 миллионов долларов на импорт грибной продукции и компостов для выращивания грибов. Ежегодно 90 процентов потребляемых в стране культивируемых грибов (100 тысяч тонн) импортируется.

В ассоциации сообщили, что в 2016 году уровень самообеспеченности России грибами собственного производства составил 6,4 процента.