Ремонт некоторых дорог в Краснодаре приостановлен

Одна из главных транспортных артерий города — улица Тургенева. Жизнь здесь должна проноситься на скорости 60 км/ч. Но вместо этого с каждым днём замедляет ритм. Вместо разметки — колея. Расходятся паутиной трещины, появляются в асфальте новые раны. Такой глубины, что можно увязнуть по самый бампер.

Еще весной здесь говорили, что улицу пора подлечить. Сейчас ей требуется реанимация. Чуть больше полутора километров дороги от Кубанской Набережной до улицы Монтажников ещё в начале июля должны были закрыть на год. Однако к сроку не успели собрать необходимые документы. Поэтому по привычному маршруту автовладельцам придется трястись как минимум до сентября.

Сколько улиц в городе еще нужно привести в порядок, почему приостановлен ремонт и как много средств уйдет на дорожное полотно, рассказывает Юлия Волкова.