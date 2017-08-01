Волгоградцы активно переходят на безналичную оплату проезда

Источник: РИАЦ

В настоящее время более 77,2 тысяч горожан оплачивают проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах при помощи электронной транспортной карты. Наиболее востребованным по-прежнему остается использование карты в качестве электронного кошелька. Благодаря различным тарифным планам и дополнительным услугам на базе карты «Волна» пассажиры могут экономить на оплате проезда от 10 до 50 процентов.

Из 4200 приобретенных волгоградцами в июле транспортных карт почти 1900 используются как электронный кошелек: при таком способе оплаты стоимость поездки на любом виде муниципального общественного транспорта снижается на 10%.

В июле пассажиры приобрели порядка 550 новых общегражданских электронных проездных билетов, 760 льготных проездных, а также, несмотря на каникулярный период, 420 школьных и порядка 100 студенческих карт. Популярность набирает пакет из 30 предоплаченных поездок, которыми можно оплатить проезд во всех видах транспорта, включая скоростной трамвай и дачные автобусы.