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09:31 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцы активно переходят на безналичную оплату проезда

В июле еще 4,2 тысячи волгоградцев перешли на карту «Волна».

Источник: РИАЦ

В настоящее время более 77,2 тысяч горожан оплачивают проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах при помощи электронной транспортной карты. Наиболее востребованным по-прежнему остается использование карты в качестве электронного кошелька. Благодаря различным тарифным планам и дополнительным услугам на базе карты «Волна» пассажиры могут экономить на оплате проезда от 10 до 50 процентов.

Из 4200 приобретенных волгоградцами в июле транспортных карт почти 1900 используются как электронный кошелек: при таком способе оплаты стоимость поездки на любом виде муниципального общественного транспорта снижается на 10%.

В июле пассажиры приобрели порядка 550 новых общегражданских электронных проездных билетов, 760 льготных проездных, а также, несмотря на каникулярный период, 420 школьных и порядка 100 студенческих карт. Популярность набирает пакет из 30 предоплаченных поездок, которыми можно оплатить проезд во всех видах транспорта, включая скоростной трамвай и дачные автобусы.

Востребованным стал новый тарифный план для поездок на наземном трамвае. Воспользоваться им могут льготные категории граждан, в том числе, пенсионеры. Стоимость записываемого на карту «Волна» пакета в 45 поездок составляет 450 рублей, таким образом, одна поездка стоит 10 рублей. Это вдвое меньше, чем установленная общегражданская стоимость проезда.

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