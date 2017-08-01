Волгоградцы активно переходят на безналичную оплату проезда
В июле еще 4,2 тысячи волгоградцев перешли на карту «Волна».
В июле еще 4,2 тысячи волгоградцев перешли на карту «Волна».
В настоящее время более 77,2 тысяч горожан оплачивают проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах при помощи электронной транспортной карты. Наиболее востребованным
Из 4200 приобретенных волгоградцами в июле транспортных карт почти 1900 используются как электронный кошелек: при таком способе оплаты стоимость поездки на любом виде муниципального общественного транспорта снижается на 10%.
В июле пассажиры приобрели порядка 550 новых общегражданских электронных проездных билетов, 760 льготных проездных, а также, несмотря на каникулярный период, 420 школьных и порядка 100 студенческих карт. Популярность набирает пакет из 30 предоплаченных поездок, которыми можно оплатить проезд во всех видах транспорта, включая скоростной трамвай и дачные автобусы.
Востребованным стал новый тарифный план для поездок на наземном трамвае. Воспользоваться им могут льготные категории граждан, в том числе, пенсионеры. Стоимость записываемого на карту «Волна» пакета в 45 поездок составляет 450 рублей, таким образом, одна поездка стоит 10 рублей. Это вдвое меньше, чем установленная общегражданская стоимость проезда.