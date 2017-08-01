В 30 км от Астаны построят солнечную электростанцию
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Акмолинской области начали строительство крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Акмолинской области начали строительство крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
Компания «KB Enterprises», являясь девелопером, инвестором и заказчиком по проектированию и строительству крупнейшей в центральной Азии солнечной электростанции мощностью 100 МВт, окончив этап подготовительных предпроектных работ, приступила к ключевому этапу реализации проекта.
Новую солнечную электростанцию будут возводить в селе Кабанбай Батыра Целиноградского района. Стоимость проекта — 165 миллионов евро. Начаты подготовительные работы на участке площадью 300 га.
Данный проект создает дополнительные рабочие места, улучшает энергетическую систему региона, а также в долгосрочной перспективе непременно окажет положительное влияние на
Также данный проект является прецедентом и наглядным примером открытости местного рынка для перспективных инвестиционных «зеленых» технологий.
Все участники проекта, привлеченные компанией «KB Enterprises», являются экспертами международного уровня, что гарантирует успешную реализацию данного стратегического проекта.