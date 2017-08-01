В 30 км от Астаны построят солнечную электростанцию

Источник: Kazinform

Компания «KB Enterprises», являясь девелопером, инвестором и заказчиком по проектированию и строительству крупнейшей в центральной Азии солнечной электростанции мощностью 100 МВт, окончив этап подготовительных предпроектных работ, приступила к ключевому этапу реализации проекта.

Новую солнечную электростанцию будут возводить в селе Кабанбай Батыра Целиноградского района. Стоимость проекта — 165 миллионов евро. Начаты подготовительные работы на участке площадью 300 га.

Инженерно-подрядной организацией выступает Международный холдинг SUMEC CLEAN ENERGY INTERNATIONAL CO.LTD. Строительство будет осуществляться при тесном сотрудничестве с европейским концерном ABB — одним из крупнейших лидеров в отрасли энергетики. Концерн предлагает высокий уровень контроля с участием своих экспертов на протяжении всего цикла работ — от выбора оборудования до поставки, монтажа.

Данный проект создает дополнительные рабочие места, улучшает энергетическую систему региона, а также в долгосрочной перспективе непременно окажет положительное влияние на финансово-экономическое положение области и страны в целом.

Также данный проект является прецедентом и наглядным примером открытости местного рынка для перспективных инвестиционных «зеленых» технологий.