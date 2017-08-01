Несколько сел и поселков Хабаровского края «перейдут на газ» к зиме

Об этом на очередном заседании рабочей группы по газификации территорий сообщили представители комитета правительства края по развитию ТЭК. Сотрудники ведомства уточнили, что газопроводы сдадут в селах Георгиевка, Могилевка и поселке Новостройка района имени Лазо, а также в селах Федоровка, Виноградовка, Воронежское-3 и Мичуринское в Хабаровском районе.

Как отметили на совещании, в Георгиевке строительно-монтажные работы уже закончены, подготовлена исполнительная документация. Комитет госстройнадзора и экспертизы назначил повторную проверку объектов. В Новостройке построили трубопровод среднего давления, газовщики провели испытания. Сейчас документы переданы на проверку, чтобы получить заключение о соответствии газопровода проекту. В Могилевке осталось проложить около 30 метров трубы, после этого газопровод будет испытан и опрессован.

В Хабаровском районе по всем четырем селам идет сверка исполнительной документации по объектам. После этого она будет передана в Госстройнадзор для проведения итоговой экспертизы и получения заключения о соответствии проекту.