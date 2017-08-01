Несколько сел и поселков Хабаровского края «перейдут на газ» к зиме
Этой зимой жители сразу нескольких населенных пунктов в Хабаровском крае получат возможность отапливаться с помощью газа.
Этой зимой жители сразу нескольких населенных пунктов в Хабаровском крае получат возможность отапливаться с помощью газа.
Об этом на очередном заседании рабочей группы по газификации территорий сообщили представители комитета правительства края по развитию ТЭК. Сотрудники ведомства уточнили, что газопроводы сдадут в селах Георгиевка, Могилевка и поселке Новостройка района имени Лазо, а также в селах Федоровка, Виноградовка, Воронежское-3 и Мичуринское в Хабаровском районе.
Как отметили на совещании, в Георгиевке
В Хабаровском районе по всем четырем селам идет сверка исполнительной документации по объектам. После этого она будет передана в Госстройнадзор для проведения итоговой экспертизы и получения заключения о соответствии проекту.
После пуска газа, который запланирован на осень, в Хабаровском районе на новый вид топлива перейдут более тысячи собственников частных домовладений. В районе имени Лазо пользоваться услугой смогут жители почти двух тысяч квартир, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на