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03:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Несколько сел и поселков Хабаровского края «перейдут на газ» к зиме

Этой зимой жители сразу нескольких населенных пунктов в Хабаровском крае получат возможность отапливаться с помощью газа.

Об этом на очередном заседании рабочей группы по газификации территорий сообщили представители комитета правительства края по развитию ТЭК. Сотрудники ведомства уточнили, что газопроводы сдадут в селах Георгиевка, Могилевка и поселке Новостройка района имени Лазо, а также в селах Федоровка, Виноградовка, Воронежское-3 и Мичуринское в Хабаровском районе.

Как отметили на совещании, в Георгиевке строительно-монтажные работы уже закончены, подготовлена исполнительная документация. Комитет госстройнадзора и экспертизы назначил повторную проверку объектов. В Новостройке построили трубопровод среднего давления, газовщики провели испытания. Сейчас документы переданы на проверку, чтобы получить заключение о соответствии газопровода проекту. В Могилевке осталось проложить около 30 метров трубы, после этого газопровод будет испытан и опрессован.

В Хабаровском районе по всем четырем селам идет сверка исполнительной документации по объектам. После этого она будет передана в Госстройнадзор для проведения итоговой экспертизы и получения заключения о соответствии проекту.

После пуска газа, который запланирован на осень, в Хабаровском районе на новый вид топлива перейдут более тысячи собственников частных домовладений. В районе имени Лазо пользоваться услугой смогут жители почти двух тысяч квартир, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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