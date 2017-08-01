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17:36 (мск), источник: Бизнес-Калининград

В Калининградской области цены на бензин на полтора рубля выше, чем в среднем по СЗФО

В Калининграде и области на 24 июля 2017 года средняя цена бензина составила 39 рублей и 84 копейки, что на 1 рубль и 42 копейки дороже, чем в СЗФО.

Так, стоимость литра бензина марки АИ-92 достигла отметки в 39 рублей и 1 копейку, марки АИ-95 — 41 рубль и 21 копейку, а литр дизтоплива — 38 рублей и 81 копейку.

Самый дешевый бензин в СФЗО в Ленинградской области — 37 рублей и 31 копейка. В Петрозаводске — на копейку дороже. А вот самый дорогой бензин — в Нарьян-Маре — 41 рубль и 56 копеек. Такие данные приводит Росстат.

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