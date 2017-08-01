Строители ферросплавного завода требуют от властей 21 млрд рублей

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Кемеровская компания «Чек-Су. ВК» намерена взыскать 21 млрд рублей ущерба с властей Красноярского края и Емельяновского района. Причиной является отказ чиновников в строительстве «Енисейского ферросплавного завода». Об этом на заседании Арбитражного суда Кемеровской области заявил представитель ЗАО «Чек-Су. ВК» Дмитрий Грентиков.

По словам Грентикова, правительство Красноярского края и администрация Емельяновского района в 2011 году заблокировали строительство, что вызвало необходимость переделать проект и затянуло его реализацию. В итоге компания понесла многомиллиардные убытки. Представитель «Чек-Су. ВК» пояснил изданию «Ъ», что претензии направлены чиновникам в досудебном порядке, но в случае их игнорирования бизнесмены обратятся в суд.

Примечательно, что задолженность компании перед кредиторами составляет около 17 млрд рублей, из них 14,8 млрд рублей — перед Внешэкономбанком. ВЭБ потребовал признать «Чек-Су. ВК» банкротом, однако суд отложил рассмотрение иска до 29 августа. Грентиков добавил, что компания полностью погасит все долги, если выиграет дело у краевых властей.

Компания «Чек-Су. ВК» Георгия Рамзайцева и Виктора Хроленко с середины 2000-х годов начала разработку Усинского месторождения марганца в Кемеровской области. В проект входило строительство «Енисейского ферросплавного завода» (ЕФЗ) под Красноярском. Однако против размещения предприятия высказались общественники и экологи. В итоге проект пришлось свернуть.