Строители ферросплавного завода требуют от властей 21 млрд рублей
Бизнесмены хотят компенсации ущерба за отказ от строительства ферросплавного завода.
Бизнесмены хотят компенсации ущерба за отказ от строительства ферросплавного завода.
Кемеровская компания «Чек-Су. ВК» намерена взыскать 21 млрд рублей ущерба с властей Красноярского края и Емельяновского района. Причиной является отказ чиновников в строительстве «Енисейского ферросплавного завода». Об этом на заседании Арбитражного суда Кемеровской области заявил представитель ЗАО «Чек-Су. ВК» Дмитрий Грентиков.
По словам Грентикова, правительство Красноярского края и администрация Емельяновского района в 2011 году заблокировали строительство, что вызвало необходимость переделать проект и затянуло его реализацию. В итоге компания понесла многомиллиардные убытки. Представитель «Чек-Су. ВК» пояснил изданию «Ъ», что претензии направлены чиновникам в досудебном порядке, но в случае их игнорирования бизнесмены обратятся в суд.
Примечательно, что задолженность компании перед кредиторами составляет около 17 млрд рублей, из них 14,8 млрд рублей — перед Внешэкономбанком. ВЭБ потребовал признать «Чек-Су. ВК» банкротом, однако суд отложил рассмотрение иска до 29 августа. Грентиков добавил, что компания полностью погасит все долги, если выиграет дело у краевых властей.
Компания «Чек-Су. ВК» Георгия Рамзайцева и Виктора Хроленко с середины 2000-х годов начала разработку Усинского месторождения марганца в Кемеровской области. В проект входило строительство «Енисейского ферросплавного завода» (ЕФЗ) под Красноярском. Однако против размещения предприятия высказались общественники и экологи. В итоге проект пришлось свернуть.
«Ъ» отмечает, что после протестов в крае компания решила строить завод электролитического марганца на 80 тысяч тонн в год в Хакасии. Для этого ВЭБ договорился в мае 2015 года с Эксимбанком Китая о кредите на 3,9 млрд юаней (тогда $630 млн) на 15 лет.