У 213 тысяч новосибирцев с 1 августа выросла пенсия

Перерасчет носит беззаявительный характер, то есть, для начисления надбавки пенсионерам не нужно приходить в территориальные управления ПФР. Сумма надбавки составила 214 рублей 23 копейки.

— На перерасчет страховой части пенсии имеют право получатели по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы, — говорится в сообщении пресс-службы ПФР.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда размер выплаты увеличивается на определенный процент, прибавка носит сугубо индивидуальный характер — зависит от размера заработной платы работающего пенсионера в прошлом году (от уплаченных за него работодателем страховых взносов), и начисленных пенсионных баллов (но в пределах трех пенсионных коэффициентов). С учетом того, что стоимость одного пенсионного балла составляет 78 рублей 58 копеек, максимальная прибавка к пенсии в этом году составила 235 рублей 74 копейки.

На эти цели ПФР до конца года направит дополнительно 225 миллионов рублей. Увеличение коснется 213 тысяч работающих новосибирцев, являющихся получателями страховой пенсии.