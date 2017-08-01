У 213 тысяч новосибирцев с 1 августа выросла пенсия
Страховую часть пенсии в увеличенном размере получат 213 тысяч работающих в 2016 году пенсионеров Новосибирской области, которые к 2017 году прекратили трудовую деятельность.
Страховую часть пенсии в увеличенном размере получат 213 тысяч работающих в 2016 году пенсионеров Новосибирской области, которые к 2017 году прекратили трудовую деятельность.
Перерасчет носит беззаявительный характер, то есть, для начисления надбавки пенсионерам не нужно приходить в территориальные управления ПФР. Сумма надбавки составила 214 рублей 23 копейки.
— На перерасчет страховой части пенсии имеют право получатели по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы, — говорится в сообщении
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда размер выплаты увеличивается на определенный процент, прибавка носит сугубо индивидуальный характер — зависит от размера заработной платы работающего пенсионера в прошлом году (от уплаченных за него работодателем страховых взносов), и начисленных пенсионных баллов (но в пределах трех пенсионных коэффициентов). С учетом того, что стоимость одного пенсионного балла составляет 78 рублей 58 копеек, максимальная прибавка к пенсии в этом году составила 235 рублей 74 копейки.
На эти цели ПФР до конца года направит дополнительно 225 миллионов рублей. Увеличение коснется 213 тысяч работающих новосибирцев, являющихся получателями страховой пенсии.
Последняя индексация пенсии и страховых выплат на пять процентов у жителей Новосибирской области прошла первого февраля 2017 года. Эта прибавка не коснулась как раз работающих пенсионеров. Также «новогоднюю» прибавку к пенсии в размере пять тысяч рублей получили 820 тысяч жителей региона.