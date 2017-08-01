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05:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Дальний Восток нарастил объём госдолга до 154,2 млрд рублей

Значительней всего увеличивать размер кабалы продолжает Якутия.

Источник: Reuters

Субъекты Дальневосточного федерального округа к 1 июля 2017 года нарастили объём государственного долга до 154,2 млрд рублей. По сравнению с данными месячной давности показатель вырос на 2 млрд рублей. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучили в Минфине России.

К 1 июля Якутия нарастила госдолг почти на 3 млрд рублей до 53,2 млрд рублей, муниципалитеты нарастили на 300 млн рублей. Объём государственного долга Хабаровского края снизился незначительно — с 37,3 млрд рублей в июне до 37 млрд рублей в июле. Муниципалитеты, напротив, нарастили долг с 2,9 млрд рублей до 3,1 млрд рублей. Амурская область по-прежнему показывает цифру в 27,4 млрд рублей, муниципалитеты — 1,6 млрд рублей.

Магаданская область с 12,4 млрд рублей закредитовалась до 13,2 млрд рублей, объём госдолга среди муниципалитетов — 2,1 млрд рублей. Чукотка продолжает снижать сумму долга — с 10 млрд рублей в июне до 9,5 млрд рублей в июле, муниципалитеты остались на планке в 265,6 млн рублей.

Еврейская автономия нарастила объём госдолга до 5,3 млрд рублей, муниципалитеты снизили на 7 млн рублей до 551 млн рублей. Приморский край остался на уровне в 5 млрд рублей, муниципалитеты — 4,8 млрд рублей. Камчатка снизила планку с 4,8 млрд рублей до 3,3 млрд рублей, муниципалитеты — 1,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2017 года регионы Дальнего Востока нарастили объём государственного долга до 152,2 млрд рублей. Самый большой скачок показала Якутия, где планка выросла на 5,4 млрд рублей.

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