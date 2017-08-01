Дальний Восток нарастил объём госдолга до 154,2 млрд рублей

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Субъекты Дальневосточного федерального округа к 1 июля 2017 года нарастили объём государственного долга до 154,2 млрд рублей. По сравнению с данными месячной давности показатель вырос на 2 млрд рублей. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучили в Минфине России.

К 1 июля Якутия нарастила госдолг почти на 3 млрд рублей до 53,2 млрд рублей, муниципалитеты нарастили на 300 млн рублей. Объём государственного долга Хабаровского края снизился незначительно — с 37,3 млрд рублей в июне до 37 млрд рублей в июле. Муниципалитеты, напротив, нарастили долг с 2,9 млрд рублей до 3,1 млрд рублей. Амурская область по-прежнему показывает цифру в 27,4 млрд рублей, муниципалитеты — 1,6 млрд рублей.

Магаданская область с 12,4 млрд рублей закредитовалась до 13,2 млрд рублей, объём госдолга среди муниципалитетов — 2,1 млрд рублей. Чукотка продолжает снижать сумму долга — с 10 млрд рублей в июне до 9,5 млрд рублей в июле, муниципалитеты остались на планке в 265,6 млн рублей.

Еврейская автономия нарастила объём госдолга до 5,3 млрд рублей, муниципалитеты снизили на 7 млн рублей до 551 млн рублей. Приморский край остался на уровне в 5 млрд рублей, муниципалитеты — 4,8 млрд рублей. Камчатка снизила планку с 4,8 млрд рублей до 3,3 млрд рублей, муниципалитеты — 1,2 млрд рублей.