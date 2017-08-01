Подготовку Казачинско-Ленского района к зиме проверит правительство региона
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Об этом 31 июля 2017 года сообщает
О ситуации в
На совещании также наметили неотложные меры по подготовке к отопительному сезону котельной в Михайловке. По словам директора ООО «СТЭК», капитально отремонтирован котел № 3 — он обеспечит полное теплоснабжение поселка. Котел № 2 — резервный, его ремонт планируется закончить к середине октября. Продолжаются текущие ремонтные работы.
Глава Михайловского городского поселения Михаил Гулин отметил, что остро стоит вопрос ремонта кровли котельной — на площади 1,5 тыс. кв. м. Стороны сошлись на том, что этот ремонт требует не очень значительных сумм, которые необходимо изыскать. В будущем, при подготовке концессионного соглашения, следует закладывать в документ такие критерии, которые обеспечат безусловное достижение комфортный условий для населения.
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов доложил, что продолжает действовать постоянный мониторинг работ по подготовке коммунального комплекса Вихоревки к работе в
Технический директор ООО «Энергосфера — Иркутск» Леонид Кривошеин сообщил, что план мероприятий на каждый день передается в единую