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05:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Подготовку Казачинско-Ленского района к зиме проверит правительство региона

В Казачинско-Ленский район отправится заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков, чтобы на месте уточнить ход работ по подготовке к зиме.

Об этом 31 июля 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона по итогам совещания, где были рассмотрены вопросы подготовки к новому отопительному сезону 2017 — 2018 годов в поселках Магистральном Казачинско-Ленского района и Михайловке Черемховского района, а также в Вихоревке Братского района.

О ситуации в Казачинско-Ленском районе и, в частности, в Магистральном доложил директор ООО «СТЭК» Алексей Афанасьев. Он сообщил о взаимодействии с областной службой по тарифам по установлению новых экономически обоснованных тарифов, рассказал о выполненных работах. «Котел № 3 полностью отремонтирован. Капитальный ремонт котла № 4 планируем завершить к 10 августа. Также продолжаются текущие ремработы. В Улькане готовы к эксплуатации все три котла. В Казачинском приступим к проверкам оборудования с 15 августа», — сообщил Алексей Афанасьев.

На совещании также наметили неотложные меры по подготовке к отопительному сезону котельной в Михайловке. По словам директора ООО «СТЭК», капитально отремонтирован котел № 3 — он обеспечит полное теплоснабжение поселка. Котел № 2 — резервный, его ремонт планируется закончить к середине октября. Продолжаются текущие ремонтные работы.

Глава Михайловского городского поселения Михаил Гулин отметил, что остро стоит вопрос ремонта кровли котельной — на площади 1,5 тыс. кв. м. Стороны сошлись на том, что этот ремонт требует не очень значительных сумм, которые необходимо изыскать. В будущем, при подготовке концессионного соглашения, следует закладывать в документ такие критерии, которые обеспечат безусловное достижение комфортный условий для населения.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов доложил, что продолжает действовать постоянный мониторинг работ по подготовке коммунального комплекса Вихоревки к работе в осенне-зимний период 2017 — 2018 годов.

Технический директор ООО «Энергосфера — Иркутск» Леонид Кривошеин сообщил, что план мероприятий на каждый день передается в единую дежурно-диспетчерскую службу, а вечером — следует рапорт о его выполнении. Представители Ростехнадзора и министерства ЖКХ рекомендовали ресурсоснабжающей организации провести осмотр всех тепловых узлов потребителей с выдачей предписаний по подготовке объектов потребления тепла к отопительному сезону. Работы по котельной «Байкальская» и «Нефтяников» необходимо начать и провести замену котлов в сжатые сроки.

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