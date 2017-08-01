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06:56 (мск), источник: VN.ru

Отключения воды заканчиваются в Новосибирске

О заключении гидравлических испытаний сообщили в АО «Сибирская энергетическая компания». За год количество дефектов на трубопроводах увеличилось более чем на 10%, сообщает отдел по связям с общественностью АО «Сибэко».

В период с 15 мая по 29 июля 2017 года энергетиками на плотность и прочность было проверено 1492 километра тепловых сетей от 62 котельных и пяти ТЭЦ в Новосибирске, Куйбышеве и Криводановке. За этот период было выявлено 1109 ослабленных мест на трубопроводах, что в общей сложности на 100 дефектов больше, чем в 2016 году.

Оставшиеся места повреждений планируется отремонтировать до 25 августа. При этом специалисты компании в целях применяли сложные технические решения. К примеру, методом проталкивания под грунтом была выполнена замена трубопроводов больших диаметров 1000 и 800 миллиметров под улицами Никитина, Автогенной и Троллейной.

«Мероприятия, реализованные “Сибэко” во время гидравлических испытаний, направлены на повышение качества теплоснабжения потребителей Новосибирска, а также на предотвращение возникновения случаев порывов теплосетей в осенне-зимний период», — заявил технический директор «Сибэко» Алексей Лымарев.

Несколько дней назад компания «Сибэко» предупредила новосибирцев о возможности порывов на трубопроводах. Для выявления ослабленных участков компания повышала давление в тепловых сетях по зоне ТЭЦ-2.

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