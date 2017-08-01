Отключения воды заканчиваются в Новосибирске

В период с 15 мая по 29 июля 2017 года энергетиками на плотность и прочность было проверено 1492 километра тепловых сетей от 62 котельных и пяти ТЭЦ в Новосибирске, Куйбышеве и Криводановке. За этот период было выявлено 1109 ослабленных мест на трубопроводах, что в общей сложности на 100 дефектов больше, чем в 2016 году.

Оставшиеся места повреждений планируется отремонтировать до 25 августа. При этом специалисты компании в целях применяли сложные технические решения. К примеру, методом проталкивания под грунтом была выполнена замена трубопроводов больших диаметров 1000 и 800 миллиметров под улицами Никитина, Автогенной и Троллейной.

«Мероприятия, реализованные “Сибэко” во время гидравлических испытаний, направлены на повышение качества теплоснабжения потребителей Новосибирска, а также на предотвращение возникновения случаев порывов теплосетей в осенне-зимний период», — заявил технический директор «Сибэко» Алексей Лымарев.