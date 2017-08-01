На Южном Урале определили квоты на отстрел косули и лося

Так, в период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 квота на добычу косули определена в 5,1 тыс. особей (почти 8% от общей численности в Челябинской области), лося — 357 животных (5,4%). При этом охотники смогут застрелить только девять рысей (этих хищников в Челябинской области всего насчитывается 210 особей).