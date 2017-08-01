Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Задувать свечи на торте оказалось небезопасным занятием
Экс-посол США предупредил о последствиях высылки дипломатов из РФ
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер
«Внедорожный» Kia Rio: первое шпионское фото
Карета скорой помощи приехала за Пугачевой в Баку - СМИ
Тысяча роз: муж удивил Кожевникову на выписке
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Алкоголь помогает запоминать новое
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
10Землетрясение в Эгейском море
06:55 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале определили квоты на отстрел косули и лося

С 1 августа 2017 года местным охотникам разрешен отстрел лосей, рысей и сибирских косуль.

Источник: Reuters

Минэкологии Челябинской области определило лимит и квоты добычи лося, сибирской косули и рыси на предстоящий период охоты — соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, в период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 квота на добычу косули определена в 5,1 тыс. особей (почти 8% от общей численности в Челябинской области), лося — 357 животных (5,4%). При этом охотники смогут застрелить только девять рысей (этих хищников в Челябинской области всего насчитывается 210 особей).

Ранее сообщалось, что с 1 августа в Челябинской области также откроется охота на бурого медведя и барсука. В сезон позволено добыть на охоте 67 особей бурого медведя и 404 — барсука.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На Южном Урале определили квоты на отстрел косули и лося
Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии
СМИ сообщили о «крайне необычных» действиях подводной лодки КНДР
Чартерные авиарейсы могут стать регулярными из-за срывов
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Маккейн прокомментировал контрмеры России в отношении США
В МИД рассказали о проблемах с пропусками к даче США
Кириенко отметил улучшения в конкурсе президентских грантов
Спорт
«Спартак» вернулся. Первая победа чемпиона России по футболу В заключительной встрече 3-го тура команда Массимо Карреры сломила сопротивление "Краснодара" и одержала свою первую победу в чемпионате России-2017/18
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь