На Южном Урале определили квоты на отстрел косули и лося
С 1 августа 2017 года местным охотникам разрешен отстрел лосей, рысей и сибирских косуль.
С 1 августа 2017 года местным охотникам разрешен отстрел лосей, рысей и сибирских косуль.
Минэкологии Челябинской области определило лимит и квоты добычи лося, сибирской косули и рыси на предстоящий период охоты — соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, в период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 квота на добычу косули определена в 5,1 тыс. особей (почти 8% от общей численности в Челябинской области), лося — 357 животных (5,4%). При этом охотники смогут застрелить только девять рысей (этих хищников в Челябинской области всего насчитывается 210 особей).
Ранее сообщалось, что с 1 августа в Челябинской области также откроется охота на бурого медведя и барсука. В сезон позволено добыть на охоте 67 особей бурого медведя и 404 — барсука.