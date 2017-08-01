В Омске появился новый автобусный рейс до Караганды
Выехать в этот казахстанский город можно будет четыре раза в неделю.
Выехать в этот казахстанский город можно будет четыре раза в неделю.
Омск и Караганду связал новый автобусный рейс. Как сообщает ОАО «Омскоблавтотранс», автобусы будут отправляться из Омска по нечётным дням недели: понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время выезда неизменно — 18:00.
Карагандинская область расположена в Центральном Казахстане южнее Павлодарской области, которая напрямую граничит с Омской областью.