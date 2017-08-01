Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
В «чистых» губках для посуды живет больше микробов
Стефания Маликова поступила в престижный вуз
В московском метро появится «розовая» ветка
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Карета скорой помощи приехала за Пугачевой в Баку - СМИ
Тысяча роз: муж удивил Кожевникову на выписке
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Алкоголь помогает запоминать новое
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Политические битвы
06:47 (мск), источник: Om1.ru

В Омске появился новый автобусный рейс до Караганды

Выехать в этот казахстанский город можно будет четыре раза в неделю.

Омск и Караганду связал новый автобусный рейс. Как сообщает ОАО «Омскоблавтотранс», автобусы будут отправляться из Омска по нечётным дням недели: понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время выезда неизменно — 18:00.

Карагандинская область расположена в Центральном Казахстане южнее Павлодарской области, которая напрямую граничит с Омской областью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мэрия Омска сменила почтовый индекс
Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии
СМИ сообщили о «крайне необычных» действиях подводной лодки КНДР
Чартерные авиарейсы могут стать регулярными из-за срывов
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Маккейн прокомментировал контрмеры России в отношении США
В МИД рассказали о проблемах с пропусками к даче США
Кириенко отметил улучшения в конкурсе президентских грантов
Спорт
«Спартак» вернулся. Первая победа чемпиона России по футболу В заключительной встрече 3-го тура команда Массимо Карреры сломила сопротивление "Краснодара" и одержала свою первую победу в чемпионате России-2017/18
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь