Школу с бассейном достраивают в поселке Горный

Современное здание высотой в три этажа. Такой школой может похвастаться не каждый мегаполис. Просторные коридоры, учебные кабинеты, спортзалы и даже собственный бассейн длиной двадцать пять метров. Строительные работы уже заканчивают, остался косметический ремонт. Учеников школа примет уже с начала второй четверти — в ноябре.

— Школа очень сейчас важна, тем более в связи с тем, что детей много и подрастает новое поколение. Я очень рада, что мой ребенок будет учиться в этой школе. Я бы сама не прочь проучиться заново в такой школе. Все в поселке действительно рады, гордятся, что у нас будет такая школа, — говорит жительница поселка Горный Алена Пугачева.

В поселке Горный будет две школы — старое здание оставят за начальными классами, новое — за средним и старшим звеньями. Строительство объекта началось пять лет назад, но вовремя сдать не успели из-за нехватки денег. В рамках федеральной программы по ликвидации второй смены область получила средства из федерального бюджета. Новая школа будет рассчитана на тысячу ребят.

— Практически педагогический состав у нас сформирован. Но, безусловно, в нем есть вакансии, безусловно, нужны педагоги, потому что очень многие преподаватели работают с большой нагрузкой, свыше тридцати часов. Поэтому кадры всегда нужны, в целом же больших проблем с педагогическими кадрами нет, — сообщила начальник управления образования администрации Тогучинского района Татьяна Агеенко.

В Тогучинском, одном из первых районов области, начали благоустройство за счет денег Москвы. Федеральный проект «Городская среда» затронет сотни объектов в Новосибирской области. В него войдут населенные пункты, где живут больше тысячи человек. Благоустроят придомовые территории и места массового отдыха. В Горном сделали ремонт в нескольких домах и дворце культуры. Цена вопроса — полмиллиарда рублей.

— У нас сейчас идет здесь вырезка, потом будут укладывать асфальт, завезут землю. Все это будет выглядеть, конечно, не так, как сейчас, я надеюсь, — комментирует житель поселка Горный Анатолий Левченко.

Что благоустраивать, решают сами жители — это главное условие проекта. 65-летие Горного отмечают всем поселком. Сегодня Тогучинский район активно развивается. В Горном работают крупные предприятия по добыче строительного щебня и производству бетона. Лучшим работникам в честь праздника вручают благодарственные письма и грамоты.

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— Хочу сказать спасибо за те преобразования, которые вы делаете, благодаря вашему вкладу, преобразуется этот маленький уголок. Федеральная программа по развитию моногородов дает нам возможность развивать такие населенные пункты, мы видим перспективу, что здесь появится новое производство, новые рабочие места, — отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.