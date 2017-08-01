Снос незаконных киосков начался в Центральном округе Новосибирска
Снести, нельзя оставить — такой вердикт вынесли в администрации Центрального округа Новосибирска незаконным ларькам и киоскам.
Снести, нельзя оставить — такой вердикт вынесли в администрации Центрального округа Новосибирска незаконным ларькам и киоскам.
Предприимчивые бизнесмены только за этот летний сезон успели установить больше 50 павильонов без разрешительных документов.
Ларек с фруктами на улице Дуси Ковальчук расположился в ряду с несколькими подобными объектами. Торговля идет бойко. Место недалеко от автобусной остановки. Вчера сюда нагрянула проверка — здание собираются демонтировать. Оно установлено незаконно.
«Я не видел никакого предупреждения. В этом киоске вся моя жизнь!», — говорит владелец.
Чтобы установить стационарный торговый павильон, предприниматели должны направить запрос в администрацию района, получить разрешение и потом возводить объект. В этом случае предприниматель решил пойти по легкому пути — привез ларек и начал работу.
Изначально владельцу фруктового киоска было выдано предписание убрать незаконное строение в течение десяти рабочих дней. Он этого не сделал, в итоге здание снесут по решению администрации.
Предприниматель утверждает, что не получал постановление о сносе киоска. Но у представителей власти другая информация — решение было вынесено еще в мае. Дважды собственнику сообщали о необходимости прекратить торговлю.
Только в Центральном округе мегаполиса этим летом снесли 51 незаконный объект. Половину строений бизнесмены убрали сами. Остальные пришлось демонтировать за счет средств городской казны.
— Тот, кто приходит и пишет заявление на возврат своего объекта, обязан оплатить расходы. Из 23 только четыре владельца запросили назад свои киоски. В отношении остальных нам придется подключать полицию, устанавливать, кто собственник, и взыскивать с них деньги через суд, — говорит начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Центрального округа Новосибирска Татьяна Пухлова.
Собственник не хотел останавливать работу, пытался уговорить представителей власти отложить снос. Но киоск увезли на эвакуаторе вместе с фруктами. И теперь предпринимателю предстоит заплатить около 12 тысяч рублей, чтобы забрать арестованный товар и здание.