Сразу в двух районах Уфа на весь день отключат воду
В Калининском и Демском районах Уфы без воды останутся несколько жилых домов и предприятия сферы обслуживания, сообщает Уфаводоканал.
В Калининском и Демском районах Уфы без воды останутся несколько жилых домов и предприятия сферы обслуживания, сообщает Уфаводоканал.
Так, в Калининском районе 1 августа отключения холодной воды пройдут с 10:00 до 17:00. Причиной указывается замена запорной арматуры. Воды не будет в следующих домах:
В Демском районе 1 августа с 11:00 до 20:00 будет отключена холодная вода по следующим адресам: