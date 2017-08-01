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07:20 (мск), источник: PROUFU.ru

Сразу в двух районах Уфа на весь день отключат воду

В Калининском и Демском районах Уфы без воды останутся несколько жилых домов и предприятия сферы обслуживания, сообщает Уфаводоканал.

Так, в Калининском районе 1 августа отключения холодной воды пройдут с 10:00 до 17:00. Причиной указывается замена запорной арматуры. Воды не будет в следующих домах:

В Демском районе 1 августа с 11:00 до 20:00 будет отключена холодная вода по следующим адресам:

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