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07:14 (мск), источник: NewsKo

В домах 220 жителей Осинского района появится газ

В деревне Тишкова Осинского района начали подводить газ к домам жителей.

Первыми к газовой трубе подключили дом пенсионеров Чекменевых, а всего в деревне к газопроводу смогут подключиться 220 жителей из 77 жилых домов. В торжественной церемонии пуска газа принял участие врио губернатора Максим Решетников.

Напомним, 26 июля на заседании правительства региона были озвучены предложения министерства социальной защиты о компенсации стоимости подключения к газопроводу для социально незащищённых жителей края.

«Плата за техническое присоединение составляет от 23 до 40 тыс. руб. К сожалению, для многих эта плата оказывается серьёзной проблемой. Поэтому в правительстве разработаны меры поддержки пенсионеров, многодетных, малоимущих семей: плату за их присоединение к газопроводу внесёт краевой бюджет. При этом мы договорились с газовиками, что труба будет доходить до фасада, а не до границы участка», — отметил Максим Решетников.

Он добавил, что в крае ведётся и строительство газораспределительных газопроводов. Задолженность перед «Газпромом» будет ликвидирована, те объекты, которые спроектированы, будут строиться, для этого правительство готовит схему дополнительного финансирования.

«Газификацией будем заниматься предметно с тем, чтобы наверстать всё то, что не было сделано и реализовать программу на будущее», — заключил врио губернатора.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Николай Благов уточнил, что в этом году в каждом районе на юге Пермского края планируется построить газопроводы. Отдалённые районы Прикамья в перспективе могут быть газифицированы с помощью сжиженного природного газа — через станции регазификации его можно доставлять на расстояние и для этого не требуется тянуть сети.

В деревне Тишкова протяжённость газопровода составляет 4,7 км. Общая стоимость инвестиционного проекта достигла 12,3 млн руб., из краевого бюджета было выделено 8,3 млн руб., из местного — 3,7 млн руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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