В Ленинском районе перекрыто движение

Сегодня, 1 августа, перекрыто движение в Ленинском районе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В связи с работами по реконструкции участка тепломагистрали будет прекращено движение транспорта по улице Агалакова между домами № 35 и 35а с 8:00 часов 1 августа до 20: 00 часов 11 августа», — говорится в сообщении администрации.