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07:12 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Ленинском районе перекрыто движение

В Челябинске продолжаются работы по ремонту тепломагистрали.

Сегодня, 1 августа, перекрыто движение в Ленинском районе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В связи с работами по реконструкции участка тепломагистрали будет прекращено движение транспорта по улице Агалакова между домами № 35 и 35а с 8:00 часов 1 августа до 20: 00 часов 11 августа», — говорится в сообщении администрации.

Водителей предупреждают о необходимости искать объездные пути.

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