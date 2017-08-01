Сбор налогов от лесной сферы в Иркутской области повысился на 48%
Налогов в бюджеты всех уровней от лесной сферы в Иркутской области в первом полугодии 2017 года собрали на 48% больше, чем в первом полугодии 2016.
Налогов в бюджеты всех уровней от лесной сферы в Иркутской области в первом полугодии 2017 года собрали на 48% больше, чем в первом полугодии 2016.
Налогов в бюджеты всех уровней от лесной сферы в Иркутской области в первом полугодии 2017 года собрали на 48% больше, чем в первом полугодии 2016 года, хотя объём лесозаготовок вырос незначительно. Об этом сообщил руководитель Следственного комитета России по Иркутской области Андрей Бунёв в интервью Интерфаксу 1 августа. А во втором полугодии 2016 года пост составил 71% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Бунёв назвал это первоначальным результатом самых первых действий по наведению порядка в лесной сфере Иркутской области. «Воровать лес, очевидно, стало сложнее», — сказал он.
«В Иркутской области наведение порядка в лесу возможно только при совместной работе областной власти, правоохранительных, контролирующих органов, общественности и журналистов, — рассказал Андрей Бунёв. —
Другая проблема — за последние несколько лет объём возмещенного налогоплательщикам НДС в лесной сфере на 3,5−4 млрд рублей ежегодно превышал объём всех собранных в этой сфере налогов. «То есть если бы лес в области не вырубался вообще, эта сумма просто бы экономилась. Точно посчитать сложно, но ясно — многие миллиарды рублей уходят в теневой сектор. И что еще, наверное, страшнее — варварски вырубленный лес никто не восстанавливает, — пояснил Андрей Бунёв. — До осени 2015 года уголовных дел о незаконном возмещении НДС в Иркутской области практически не было ни у следователей Следственного комитета, ни у следственных органов МВД. С осени 2015 года таких дел по действиям недобросовестных налогоплательщиков, применяющих преступные схемы, возбуждено более 40, их большая часть направлена в суд. В результате в 2016 году впервые за многие годы сумма полученных в лесной сфере налогов была не на 3−4 млрд рублей ниже суммы возмещенного НДС, наоборот, на 2,9 млрд рублей превысила её. Эта динамика продолжается — только за первое полугодие разница между полученными налогами и возмещенным НДС составила 2 млрд рублей, а по году ожидается не менее 4 млрд рублей».