Сбор налогов от лесной сферы в Иркутской области повысился на 48%

Источник: Reuters

Налогов в бюджеты всех уровней от лесной сферы в Иркутской области в первом полугодии 2017 года собрали на 48% больше, чем в первом полугодии 2016 года, хотя объём лесозаготовок вырос незначительно. Об этом сообщил руководитель Следственного комитета России по Иркутской области Андрей Бунёв в интервью Интерфаксу 1 августа. А во втором полугодии 2016 года пост составил 71% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Бунёв назвал это первоначальным результатом самых первых действий по наведению порядка в лесной сфере Иркутской области. «Воровать лес, очевидно, стало сложнее», — сказал он.

«В Иркутской области наведение порядка в лесу возможно только при совместной работе областной власти, правоохранительных, контролирующих органов, общественности и журналистов, — рассказал Андрей Бунёв. — Во-первых, она должна быть прозрачной, во-вторых, чем меньше в ней обязательных звеньев, тем менее эффективной она будет». В прошлом году прошли проверки 19 крупных баз перевалки леса. Ни на одной не нашли хотя бы одного сертифицированного крана, автоподъемного устройства или лицензированного крановщика. Зато практически на каждой обнаружены кубометры круглого леса и пиломатериалов без каких-либо документов, почти везде были нарушения правил противопожарной безопасности и т. д. «В текущем году и мы, и контролирующие органы подобного практически не фиксируем. Не фиксируем и среди находящихся на базах больших объёмов леса продукцию без сопроводительных документов», — рассказал генерал.