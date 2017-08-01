Дорогу до Толмачево отремонтировали
На месяц раньше строители завершили ремонт участка дороги «Новосибирск-Аэропорт Толмачево». Средства на реконструкцию выделены в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
На месяц раньше строители завершили ремонт участка дороги «Новосибирск-Аэропорт Толмачево». Средства на реконструкцию выделены в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
Три с половиной километра от аэропорта — именно по этому пути гости въезжают в Новосибирск и составляют впечатление о мегаполисе. Теперь оно точно не будет зависеть от качества полотна — строители завершили ремонтные работы.
— В программе этого года — 59 участков. Это первый участок, который мы вводим в эксплуатацию, буквально раньше на месяц запланированного срока. Думаю, что до конца недели введем еще два участка на
Специалисты уже взяли пробы покрытия, проверили в лаборатории. Результат: коэффициент сцепления шин с дорогой в норме. А вот знаки установили неправильно, ошиблись на несколько сантиметров. У строителей есть двое суток на устранение недостатков.
— Сегодня мы видим, что дорожное полотно приведено в надлежащее состояние по всем СНиПам. Здесь шикарная разметка, светофорные объекты, разделительные ограждения, говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков.
Стоимость участка дороги «Новосибирск-Аэропорт Толмачево» — 54 миллиона рублей. Больше половины средств — из федерального бюджета, остальное выделила область.