Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Задувать свечи на торте оказалось небезопасным занятием
СМИ: США планирует созвать экстренное заседание в ООН
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ: эксперт поведал, кого сможет атаковать подлодка «Ульяновск»
СМИ: суперавианосец РФ получит 3000 крылатых ракет
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
"Теряющая разум сверхдержава" — Пушков осудил США
Глава Финляндии одёрнул прессу из-за темы о Путине
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
07:36 (мск), источник: VN.ru

Дорогу до Толмачево отремонтировали

На месяц раньше строители завершили ремонт участка дороги «Новосибирск-Аэропорт Толмачево». Средства на реконструкцию выделены в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Три с половиной километра от аэропорта — именно по этому пути гости въезжают в Новосибирск и составляют впечатление о мегаполисе. Теперь оно точно не будет зависеть от качества полотна — строители завершили ремонтные работы.

— В программе этого года — 59 участков. Это первый участок, который мы вводим в эксплуатацию, буквально раньше на месяц запланированного срока. Думаю, что до конца недели введем еще два участка на Ленинско-Кузнецкой и Колыванской трассах, — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Специалисты уже взяли пробы покрытия, проверили в лаборатории. Результат: коэффициент сцепления шин с дорогой в норме. А вот знаки установили неправильно, ошиблись на несколько сантиметров. У строителей есть двое суток на устранение недостатков.

— Сегодня мы видим, что дорожное полотно приведено в надлежащее состояние по всем СНиПам. Здесь шикарная разметка, светофорные объекты, разделительные ограждения, говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоимость участка дороги «Новосибирск-Аэропорт Толмачево» — 54 миллиона рублей. Больше половины средств — из федерального бюджета, остальное выделила область.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пивной рекорд установил Новосибирск
Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии
СМИ сообщили о «крайне необычных» действиях подводной лодки КНДР
Чартерные авиарейсы могут стать регулярными из-за срывов
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Маккейн прокомментировал контрмеры России в отношении США
В МИД назвали провокацией заявление дипломатов США о даче
Губернатор Сахалина предложил ввести безвизовый режим с Японией
Спорт
«Спартак» вернулся. Первая победа чемпиона России по футболу В заключительной встрече 3-го тура команда Массимо Карреры сломила сопротивление "Краснодара" и одержала свою первую победу в чемпионате России-2017/18
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь