Дорогу до Толмачево отремонтировали

Три с половиной километра от аэропорта — именно по этому пути гости въезжают в Новосибирск и составляют впечатление о мегаполисе. Теперь оно точно не будет зависеть от качества полотна — строители завершили ремонтные работы.

— В программе этого года — 59 участков. Это первый участок, который мы вводим в эксплуатацию, буквально раньше на месяц запланированного срока. Думаю, что до конца недели введем еще два участка на Ленинско-Кузнецкой и Колыванской трассах, — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Специалисты уже взяли пробы покрытия, проверили в лаборатории. Результат: коэффициент сцепления шин с дорогой в норме. А вот знаки установили неправильно, ошиблись на несколько сантиметров. У строителей есть двое суток на устранение недостатков.

— Сегодня мы видим, что дорожное полотно приведено в надлежащее состояние по всем СНиПам. Здесь шикарная разметка, светофорные объекты, разделительные ограждения, говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков.

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