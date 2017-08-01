Проект «антибайкальских» ГЭС поставили на «путь исправления»

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Совет директоров Всемирного банка, состоявшийся в Вашингтоне, одобрил решение своего инспекционного совета не назначать расследования реализации монгольского проекта MINIS, предполагающего строительство крупных ГЭС в бассейне реки Селенги. Об этом ИА REGNUM сообщили в международной экологической коалиции «Реки без границ». По информации экологов, это связано с тем, что руководство проекта MINIS пообещало перестроить работу по оценке проектов монгольских ГЭС и «вместо спешной подготовки строительной документации сначала провести комплексную региональную экологическую оценку ситуации в бассейне Байкала».

Селенга — река, протекающая на территории Монголии и России. Она впадает в Байкал и обеспечивает до половины ежегодного притока воды в озеро. По мнению ряда экологов, строительство монгольских ГЭС в бассейне Селенги крайне негативно повлияет на озеро Байкал, и без того испытывающее маловодный период. Стоит отметить, что такого же мнения придерживается подавляющее большинство жителей Бурятии и Иркутской области, принявших участие в общественных слушаниях по проектам строительства ГЭС Монголии.

Уточняется, что экологи и местные жители, пожелавшие оспорить опасный для Байкала проект, воспользовались механизмом обжалования самого банка. Совместную жалобу граждан России и Монголии «на многочисленные нарушения в ходе деятельности монгольского проекта MINIS» направили в инспекционный совет Всемирного банка в феврале 2015 года по инициативе коалиции «Реки без границ». В жалобе говорилось о полном отсутствии информации о проекте на русском языке, о непроведении общественных слушаний на местах, о профанации оценок воздействия плотин на экосистемы и население в зоне потенциального воздействия ГЭС, о блокировании объективной оценки возможных альтернатив ГЭС в области энергетики и водопользования. Также экологи и жители указали на то, что проектанты стремятся как можно скорее завершить составление «формального пакета материалов для получения многомиллионных инвестиций по проектам строительства плотин на крупнейшем притоке Байкала».

Чтобы проверить эту информацию, инспекционный совет Всемирного банка организовал три выездные инспекции в Россию и Монголию. Дважды продлялись сроки рассмотрения российско-монгольской жалобы. В итоге было принято окончательное решение не назначать расследования деятельности проекта MINIS, «вставшего на путь исправления».

По информации экологов, руководство проекта MINIS письменно пообещало, что до решения о разработке документов технико-экономического обоснования и оценки воздействия на окружающую среду конкретных ГЭС будет отдельно проведена региональная экологическая оценка планов развития энергетики и водопользования в бассейне Селенги и Байкала. В частности, оценивать будут современное экологическое состояние и проблемы байкальского бассейна, возможные совокупные воздействия всех планируемых монгольских ГЭС, стратегические альтернативы в области энергетики и водоснабжения (прежде всего энергия ветра, солнца и технологии запасания энергии).

«Нас уведомили, что при вынесении своего решения Совет директоров Всемирного банка учел существенные изменения к лучшему, которые обещает новое руководство проекта MINIS. Безусловно, рассмотрение нашей жалобы значительно улучшило проект: были проведены общественные слушания на территории Монголии и России, проектная документация стала переводиться на русский язык, обещается вынесение принципиального решения о необходимости широкомасштабных экологических исследований», — прокомментировал российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

Однако в коалиции утверждают, что пока не получили «твердых гарантий выполнения обещаний, заявленных руководством проекта MINIS». В связи с этим общественный контроль над реализацией монгольского проекта будет продолжен.

«Год назад мы уже оказывались в ситуации, когда нам обещали всесторонние консультации до окончания составления технических заданий на оценку воздействия на окружающую среду, а вместо этого вероломно объявили конкурс на отбор консультантов, который, кстати, до сих пор формально не отменён. Поэтому и сейчас нас настораживает тот факт, что в документах проекта MINIS ничего не говорится об общественном обсуждении нового технического задания на региональную экологическую оценку. По правилам Всемирного банка, новое техзадание должно стать предметом новых общественных слушаний в России и Монголии. Пока этого не произошло, нам сложно верить в исправление к лучшему скандального и вредного проекта строительства монгольских ГЭС, угрожающих Байкалу», — резюмировал международный координатор коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.

Напомним, за счёт строительства ГЭС в бассейне Селенги Монголия рассчитывает обрести энергетическую независимость и таким образом улучшить своё экономическое положение.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, весной 2017 года в Бурятии и Иркутской области состоялись общественные слушания по проектам строительства ГЭС Монголии. Жители сибирских регионов, принимавшие участие в слушаниях, практически единогласно заявили о том, что выступают против строительства монгольских ГЭС в связи с опасностью для уникального озера.