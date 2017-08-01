Из Приморья в КНДР доставили две партии муки в качестве гумпомощи

Источник: РИА Новости

Первую партию муки весом 2,4 тысячи тонн доставили в КНДР 17 июля, 204 тонны были выгружены в Чондине. Муку направили грузовым транспортом в провинцию Рянган для производства детского печенья на фабриках, сооруженных за счет средств World Food Programme. Оставшийся груз «Нарва» доставила в Хыннам.

«31 июля сотрудники генерального консульства России в Чондине приняли участие во встрече очередной партии гуманитарной помощи из нашей страны. На сей раз в КНДР из Находки доставлено около 800 тонн пшеничной муки», — говорится в сообщении генконсульства.