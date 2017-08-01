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07:39 (мск), источник: РИА Новости

Из Приморья в КНДР доставили две партии муки в качестве гумпомощи

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Две партии гуманитарного груза с мукой доставили судном «Нарва» из Находки в северокорейский порт Чондин, сообщается на странице генконсульства РФ в Чондине в Facebook.

Источник: РИА Новости

Первую партию муки весом 2,4 тысячи тонн доставили в КНДР 17 июля, 204 тонны были выгружены в Чондине. Муку направили грузовым транспортом в провинцию Рянган для производства детского печенья на фабриках, сооруженных за счет средств World Food Programme. Оставшийся груз «Нарва» доставила в Хыннам.

«31 июля сотрудники генерального консульства России в Чондине приняли участие во встрече очередной партии гуманитарной помощи из нашей страны. На сей раз в КНДР из Находки доставлено около 800 тонн пшеничной муки», — говорится в сообщении генконсульства.

По данным посольства РФ в КНДР, Россия является одним из основных доноров продовольственных программ WFP в КНДР.

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