Хабаровские пайщики не могут получить свои деньги
Они вложили их в местный кредитный потребительский кооператив.
Они вложили их в местный кредитный потребительский кооператив.
В Хабаровске пайщики не могут получить свои деньги. Они не могут получить не только проценты, но и вложенные в кредитный потребительский кооператив средства.
Финансовое предприятие пайщики предпочли официальным банкам
«У нас дедушка ветеран труда здесь положил деньги, не знаем, как ему сейчас, что говорить. Он потеряет деньги, которые копил восемь лет», — рассказывает корреспонденту программы «Вести — Хабаровск» жительница краевой столицы Надежда Карпенко.
Жертвами потребительского кооператива стали не только доверчивые пенсионеры, но и молодые люди, которые поверили сарафанному радио и рекламе. Многие пайщики вложили большие суммы денег, которые рискуют не получить назад.
«Я две машины продал, дом продал, хотел здесь квартиру в Хабаровске купить. А всё пропало. Я теперь бомж, я теперь в теплотрассе должен жить», — негодует пайщик Виктор Бодник.
На сайте организации в разделе «сберегательные программы» в первой строке написано, что все вложенные средства застрахованы. Однако срок услуги истёк ещё в середине января, что подтверждает и сам директор финансовой организации. Некоторые пайщики не стали уповать на чудо и обратились за помощью в правоохранительные органы.
«По всем этим заявлениям проводятся проверки, в ходе которых установлено, что руководитель этой фирмы сообщила о том, что одновременно в её организацию обратилось слишком много пайщиков, именно поэтому она не имеет возможности выплатить всем причитающиеся денежные средства», — сообщила начальник
В самом кооперативе объясняют, что всё началось с проверки Центробанка. Её проводили с апреля по июнь и выявили, что организация нарушила расчёт норматива. На время исправления ошибок ряд операций приостановили, в том числе приём новых пайщиков и их средств. Теперь вместо денег они предлагают вкладывать другую «валюту».
«Заёмщики рассчитываются с нами договорами долевого участия, это квартиры, так как в основном они застройщики, мы предлагаем заменить их вклады получением договоров долевого участия», — рассказывает директор кредитного потребительского кооператива «Далькредит» Екатерина Верещагина.
От ещё более призрачной перспективы пайщики отказываются, а в кооперативе заявляют, что планируют стабилизировать свою работу через полтора—два месяца.