Хабаровские пайщики не могут получить свои деньги

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске пайщики не могут получить свои деньги. Они не могут получить не только проценты, но и вложенные в кредитный потребительский кооператив средства.

Финансовое предприятие пайщики предпочли официальным банкам из-за высокой ставки на прибыль. Их привлекла схема быстрого заработка: вкладываешь на год — получаешь проценты каждые три месяца.

«У нас дедушка ветеран труда здесь положил деньги, не знаем, как ему сейчас, что говорить. Он потеряет деньги, которые копил восемь лет», — рассказывает корреспонденту программы «Вести — Хабаровск» жительница краевой столицы Надежда Карпенко.

Жертвами потребительского кооператива стали не только доверчивые пенсионеры, но и молодые люди, которые поверили сарафанному радио и рекламе. Многие пайщики вложили большие суммы денег, которые рискуют не получить назад.

«Я две машины продал, дом продал, хотел здесь квартиру в Хабаровске купить. А всё пропало. Я теперь бомж, я теперь в теплотрассе должен жить», — негодует пайщик Виктор Бодник.

На сайте организации в разделе «сберегательные программы» в первой строке написано, что все вложенные средства застрахованы. Однако срок услуги истёк ещё в середине января, что подтверждает и сам директор финансовой организации. Некоторые пайщики не стали уповать на чудо и обратились за помощью в правоохранительные органы.

«По всем этим заявлениям проводятся проверки, в ходе которых установлено, что руководитель этой фирмы сообщила о том, что одновременно в её организацию обратилось слишком много пайщиков, именно поэтому она не имеет возможности выплатить всем причитающиеся денежные средства», — сообщила начальник пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю Ирина Щёголева.

В самом кооперативе объясняют, что всё началось с проверки Центробанка. Её проводили с апреля по июнь и выявили, что организация нарушила расчёт норматива. На время исправления ошибок ряд операций приостановили, в том числе приём новых пайщиков и их средств. Теперь вместо денег они предлагают вкладывать другую «валюту».

«Заёмщики рассчитываются с нами договорами долевого участия, это квартиры, так как в основном они застройщики, мы предлагаем заменить их вклады получением договоров долевого участия», — рассказывает директор кредитного потребительского кооператива «Далькредит» Екатерина Верещагина.