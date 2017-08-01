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07:49 (мск), источник: СуперОмск

Минприроды ищет в лесах под Омском кабанов, павших от свиной чумы

Региональное министерство природных рескурсов и экологии ведет работу с охотпользователями по предупреждению распространения африканской чумы свиней.

В частности, охотников обязали ежедневно мониторить угодья в поисках павших кабанов, и научили, что делать в случае их обнаружения.

Более того, охотпользователям было рекомендовано произвести до 31 июля отстрел на территории своих угодий не менее одного кабана, чтобы сдать пробы на выявление вируса АЧС.

Пока павшие кабаны в охотничьих угодьях не выявлены. Результаты исследований во всех проверенных угодьях отрицательные.

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