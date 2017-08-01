Минприроды ищет в лесах под Омском кабанов, павших от свиной чумы

В частности, охотников обязали ежедневно мониторить угодья в поисках павших кабанов, и научили, что делать в случае их обнаружения.

Более того, охотпользователям было рекомендовано произвести до 31 июля отстрел на территории своих угодий не менее одного кабана, чтобы сдать пробы на выявление вируса АЧС.